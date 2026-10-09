Alarm dla Tuska w nowym sondażu. Polacy ocenili premiera

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano, czy są zadowoleni z tego, jak Donald Tusk sprawuje funkcję premiera.

Sondaż: Większość Polaków niezadowolonych z Tuska w nowym sondażu

46,1 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z tego, jak Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, z czego 32,9 proc. zdecydowanie negatywnie ocenia jego pracę, a 13,2 proc. – "raczej nie".

38,4 proc. badanych deklaruje zadowolenie z tego, jak Donald Tusk pełni funkcję premiera, w tym 17,3 proc. zdecydowanie, a 21,1 proc. – "raczej tak".

15,5 proc. badanych w sondażu nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Szczegółowe wyniki sondażu

Wśród kobiet 36,5 proc. badanych jest zadowolonych z pracy Donalda Tuska (15 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak" a 21,5 proc. "raczej tak"). 47,4 proc. kobiet ocenia negatywnie pracę szefa rządu (15,1 proc. "raczej źle" a 32,3 proc. "zdecydowanie źle").

Z kolei wśród mężczyzn pozytywną ocenę wystawia premierowi 40,4 proc. ankietowanych (19,8 proc. "zdecydowanie tak" a 20,6 proc. "raczej tak"), a 44,7 proc. ma opinię przeciwną (11,2 proc. "raczej nie" a 33,5 proc. "zdecydowanie nie")

Osoby do 24. roku życia w 38,2 proc. pozytywnie oceniają pracę Donalda Tuska Tuska ocenia 38,2 proc. badanych. Negatywną opinię ma 36,2 proc. Wśród osób w wieku 25–34 lata zadowolonych z pracy premiera jest już 29,3 proc. Przeciwnego zdania jest aż 51 proc. respondentów. Z kolei wśród Polaków mających co najmniej 50 lat, 45,7 proc. badanych pozytywnie ocenia Donalda Tuska jako premiera, a 42,7 proc. jest niezadowolonych z jego pracy.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym 42,9 proc. pozytywnie ocenia pracę Donalda Tuska, a 26,2 proc. jest przeciwnego zdania. W grupie osób z wyższym wykształceniem układ jest odwrotny. Pozytywne oceny deklaruje 40 proc. respondentów, natomiast 46,3 proc. patrzy na pracę premiera krytycznie.

Mieszkańcy wsi w 38,9 proc. są zadowoleni z premiera, a niezadowolonych jest 46,6 proc. W miastach liczących do 20 tys. mieszkańców proporcje są podobne: 37,1 proc. ocen pozytywnych wobec 47,6 proc. negatywnych. Jeszcze większą przewagę krytycznych ocen widać w miastach od 100 do 199 tys. mieszkańców – 31,8 proc. do 48,7 proc. Z kolei wśród mieszkańców miejscowości liczących ponad 500 tys. osób aż 48 proc. pozytywnie ocenia Donalda Tuska. Negatywną opinię ma 38,9 proc. badanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 6-7 października 2026 roku przez agencję SW Research dla "Wprost" metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 820 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

Czytaj też:

Coraz gorsze oceny rządu Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń Czytaj też:

Sondaż: Polacy łaskawi dla Nawrockiego, srodzy dla Trumpa i Tuska