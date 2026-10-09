Nawrocki powinien spotkać się z Putinem? Polacy w sondażu nie mają wątpliwości

Prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony przez USA na szczyt G20, który w grudniu odbędzie się na Florydzie.

Putin zaproszony przez USA na szczyt G20

23 września sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że USA zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20. – Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie – poinformował Marco Rubio.

Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku.

Dzień później, 25 września, Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji Władimira Putina, oświadczył, że "Kreml z zadowoleniem przyjmuje i wyraża wdzięczność stronie amerykańskiej za zaproszenie prezydenta Rosji Władimira Putina na szczyt G20".

W szczycie G20 weźmie udział też prezydent Karol Nawrocki, którego wcześniej zaprosił prezydent USA Donald Trump.

Sondaż: Nawrocki powinien spotkać się z Putinem?

W nowym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien się spotkać z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na szczycie G20 na Florydzie.

63,5 proc. uczestników sondażu uważa, że prezydent Karol Nawrocki nie powinien spotykać się z Władimirem Putinem.

29,7 proc. badanych jest przeciwnego zdania i twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki powinien spotkać się z przywódcą Rosji.

6,8 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

Z sondażu wynika, że za spotkaniem prezydenta Polski i prezydenta Rosji, opowiadają się w największym stopniu wyborcy opozycji (44 proc.), a także osoby o poglądach prawicowych (34 proc.), które w ostatnich wyborach parlamentarnych popierały Konfederację (75 proc.).

Sondaż IBRiS został przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach od 2 do 3 października 2026 roku wśród 1072 osób. W badaniu wykorzystano metodę CATI.

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