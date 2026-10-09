Komisja Wenecka wydała opinię ws. TK i uprawnień prezydenta

Opinia dotyczy przepisów regulujących uprawnienia prezydenta w zakresie składania ślubowań przez sędziów TK oraz innych powołań. Jej publikacja ma nastąpić prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek – wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, które przytacza w piątek (9 października) "Rzeczpospolita".

W obradach Komisji Weneckiej uczestniczyli doradca prezydenta Karola Nawrockiego, konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek, oraz Daniel Kędzierski z Kancelarii Sejmu. Dokument opracowano na podstawie raportów ekspertów z Austrii, Niemiec, Holandii, Irlandii i Finlandii.

Ślubowanie sędziów TK i uprawnienia prezydenta

Sprawa ma związek ze sporem o obsadę Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów na wakujące stanowiska. Prezydent odebrał ślubowania od dwojga z nich, natomiast czworo pozostałych złożyło ślubowania w Sejmie 9 kwietnia, bez udziału głowy państwa. Kancelaria Prezydenta zakwestionowała skuteczność tej procedury.

Spór dotyczy również Macieja Berka, wybranego przez Sejm 4 września na sędziego TK. Prezydent nie odebrał od niego ślubowania. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta wskazują na wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogu odpowiedniego stażu pracy w zawodzie prawniczym.

Komisja Wenecka wydała opinię w oparciu o polską Konstytucję

Przedmiotem analizy Komisji były m.in. art. 179 i 194 Konstytucji RP. Pierwszy określa zasady powoływania sędziów przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, drugi reguluje skład Trybunału Konstytucyjnego i wybór jego sędziów przez Sejm.

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy zajmującym się prawem konstytucyjnym, a jej opinie nie mają charakteru wiążącego.

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