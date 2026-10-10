Limit dwóch kadencji dla posłów i senatorów? Zaskakujący pomysł PSL

Rada Naczelna PSL obraduje w Warszawie. Spotkanie poświęcone jest roli samorządu.

PSL przeciwko dwukadencyjności w samorządach

Prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas swojego wystąpienia, mówił m.in. o ustawie z 2018 roku, która ograniczyła możliwość pełnienia funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta do maksymalnie dwóch kadencji. Przepisy mają zastosowanie od wyborów samorządowych w 2018 roku.

Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że PSL stanowczo sprzeciwiało się tej zmianie. W 2025 roku partia złożyła w Sejmie projekt ustawy znoszący obowiązujące ograniczenie liczby kadencji.

– Podejmowaliśmy działania, żeby zablokować tę fatalną ustawę, która jest niekonstytucyjna, bo ogranicza prawa i wolności obywatelskie. Jest instytucja referendum, jak widać bardzo skuteczna – tłumaczył.

Prezes PSL podkreślił, że "wyborcy umawiają się na określoną kadencję, później jest weryfikacja i ostatnie wybory bardzo dobrze pokazały, że wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów po prostu zostało w nich wymienionych, jeżeli się nie sprawdzali".

– Chcielibyśmy, żeby dzisiejsza Rada Naczelna PSL podjęła zobowiązanie i zobowiązała również klub parlamentarny PSL do zdynamizowania prac w tym zakresie. My będziemy głosować za. Będziemy kontynuować pracę nad tą ustawą i będziemy wnioskować do prezydenta o jej podpisanie – tłumaczył.

PSL chce dwóch kadencji posła i senatora

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jeżeli ustawa nie znajdzie akceptacji w Sejmie lub u prezydenta, to PSL będzie proponować, by wprowadzić dwukadencyjność dla posłów i senatorów. Dodał, że potrzebna byłaby do tego zmiana Konstytucji, ale zdaniem wicepremiera jest to możliwe.

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji do pięciu lat, została wprowadzona w 2018 roku.

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