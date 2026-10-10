Nawrocki czy rząd Tuska? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ankietowanym zadano pytanie: "Kto Twoim zdaniem lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA?".

Sondaż: Nawrocki najlepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA

38 proc. Polaków wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego.

Z kolei rząd – premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz pozostali ministrowie – uzyskali łącznie 19 proc. wskazań.

13 proc. respondentów odpowiedziało, że w kontaktach z USA obie strony radzą sobie tak samo dobrze.

11 proc. badanych stwierdziło, że zarówno rząd, jak i prezydent, źle współpracują z USA.

19 proc. uczestników sondażu odpowiedziało "nie wiem / trudno powiedzieć".

Stała baza wojsk USA w Polsce?

Prezydent Karol Nawrocki od początku swojej kadencji już kilkakrotnie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social – jak napisał – "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Rząd nie ma pieniędzy na stałą bazę wojsk USA w Polsce? Ociepa ostrzega Czytaj też:

"Lubię ich prezydenta". Trumpa zapytano, co ze stałą bazą wojsk USA w Polsce