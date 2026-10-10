Nawrocki czy rząd Tuska? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ankietowanym zadano pytanie: "Kto Twoim zdaniem lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA?".
Sondaż: Nawrocki najlepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA
38 proc. Polaków wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego.
Z kolei rząd – premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz pozostali ministrowie – uzyskali łącznie 19 proc. wskazań.
13 proc. respondentów odpowiedziało, że w kontaktach z USA obie strony radzą sobie tak samo dobrze.
11 proc. badanych stwierdziło, że zarówno rząd, jak i prezydent, źle współpracują z USA.
19 proc. uczestników sondażu odpowiedziało "nie wiem / trudno powiedzieć".
Stała baza wojsk USA w Polsce?
Prezydent Karol Nawrocki od początku swojej kadencji już kilkakrotnie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social – jak napisał – "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".
"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.
Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.
Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.
Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.
Czytaj też:
Rząd nie ma pieniędzy na stałą bazę wojsk USA w Polsce? Ociepa ostrzega Czytaj też:
"Lubię ich prezydenta". Trumpa zapytano, co ze stałą bazą wojsk USA w Polsce