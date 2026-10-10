Rozwój Plus przedstawił osiem postulatów dla rolnictwa

Między innymi odbudowę pogłowia trzody chlewnej, reformę funduszy i mniej biurokracji – zaproponowali przedstawiciele Rozwoju Plus podczas forum rolniczego, które odbyło się w sobotę w Kazimierowie k. Konina w województwie wielkopolskim.
Postulaty Rozwoju Plus dla rolnictwa
Przedstawiciele ruchu kierowanego przez Mateusza Morawieckiego wraz z działaczami związkowymi zaprezentowali osiem propozycji dla polskiego rolnictwa.
- Finansowanie gospodarstw i mniej biurokracji
- Odbudowa pogłowia trzody chlewnej
- Reforma funduszy promocji
- Lokalna półka – lokalny produkt
- Bezpieczeństwo żywnościowe
- Ochrona rynku
- Tańsza energia dla wsi
- Wieś odporna na zagrożenia
Były premier w swoim wystąpieniu podkreślił rolę punktowych interwencji rządu w sytuacjach kryzysowych, ale jednocześnie zaznaczył, że państwo nie może zastępować całkowicie mechanizmów rynkowych. Morawiecki argumentował, że zaprezentowane postulaty wypracowane zostały wspólnie z rolniczymi związkami zawodowymi.
Na forum wystąpili przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski oraz przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Tomasz Obszański. Związkowcy negatywnie ocenili działania rządu Donalda Tuska względem polskiego rolnictwa i podkreślali udaną współpracę z Morawieckim jako premierem. Izdebski zapowiedział również złożenie przez związek projektu ustawy dot. reformy i odpolitycznienia funduszów promocji rolniczej.
Gabriel Janowski: Fundamentem powinny być gospodarstwa rodzinne
Obecny był również Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa w rządzie PiS i doradca prezydenta, a także Gabriel Janowski, także były szef resortu rolnictwa.
– Nie będzie nigdy dobrej strategii i później jej realizacji, jeżeli to nie będzie uwzględniało głosów polskich rolników. (…) To musi być ściśle skoordynowane z rolnikami, ich organizacjami, tak, by te rozwiązania były powszechnie akceptowane – powiedział Ardanowski.
– Musimy chronić polskie rolnictwo przed nieuczciwą konkurencją i nadmiernym importem. Fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego muszą być silne, wydajne gospodarstwa rodzinne. To o ich przyszłość musimy dziś walczyć – mówił Janowski.
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