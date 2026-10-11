Dziś XXVI Dzień Papieski

Dzień papieski to nic innego jak dzień radości i pamięci o papieżu Polaku. W łączności z obecnym Ojcem Świętym wspominamy pontyfikat Karola Wojtyły, powołując się na dziedzictwo duchowe i intelektualne, które po sobie pozostawił. Hasło tegorocznych obchodów nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. To m.in. zachęta, by zwrócić uwagę na związek między byciem uczniem i byciem misjonarzem, na co wskazywał św. Jan Paweł II i kolejni papieże.

Msze św. i koncert

W niedzielę o godz. 9.00 Mszę święta w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawia abp Adrian Galbas, metropolita warszawskiej i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Transmisja w Polsat News.

O godz. 9.00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie bp Marek Marczak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy Mszy św. radiowej, transmitowanej przez Program 1 Polskiego Radia.

O godz. 9.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Mszę św. będzie celebrował kard. Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Transmisja w TVP1 i w TVP Polonia.

W niedzielny wieczór o godz. 17.30 TVP1 wyemituje Koncert Galowy XXVI Dnia Papieskiego „Św. Jan Paweł II. Uczeń – Misjonarz”. Wystąpią m.in. Golec uOrkiestra, Alicja Szemplińska, Staś Kukulski, Basia Giewont, Trebunie Tutki, anMari czy Halina Mlynkova. Koncert nagrany zostanie w Sanktuarium na Krzeptówkach.

Na zakończenie XXVI Dnia Papieskiego stypendyści Fundacji wezmą udział w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Rozważania apelowe poprowadzi ks. Paweł Walkiewicz, wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Nagrody TOTUS TUUS 2026

W ramach centralnych obchodów w sobotę, 10 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala Nagród TOTUS TUUS 2026. Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu otrzymali: psychoonkolog Krystyna de Walden-Gałuszko, kompozytor Paweł Bębenek, Jadwiga i Jacek Pulikowscy, cykl dokumentalny TVP „Pielgrzymi nadziei” oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela". Wydarzenie transmitowała TVP2.

W ramach obchodów XXVI Dnia Papieskiego 15 września br. odbyła się konferencja naukowa. Organizatorami konferencji byli Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Tematem spotkania była ewangelizacja w wielkich miastach. Szczegółowa relacja z konferencji dostępna jest na stronie dzielo.pl. Zapis transmisji spotkania można obejrzeć na kanale YouTube Dzieło TV.

W obchody Dnia Papieskiego wpisała się także XXVI Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki były słowa „Św. Jan Paweł II. Uczeń – Misjonarz”. Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była uroczysta Msza św. sprawowana w czwartek, 8 października pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka.

Zbiórka na stypendia

Istotnym elementem corocznego świętowania Dnia Papieskiego jest zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości organizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ze wsparcia „Dzieła” korzysta obecnie rocznie ponad 2 tys. osób z całej Polski. Stypendia przyznawane są już od VII klasy szkoły podstawowej i mogą być kontynuowane aż do zakończenia studiów. Przez 26 lat działalności Fundacja pomogła ukończyć studia tysiącom młodych ludzi.

Oprócz październikowej zbiórki kościelnej i publicznej, w którą zaangażowanych będzie tysiące wolontariuszy, „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać korzystając z platformy e-zbiorka.pl. Środki na rzecz funduszu stypendialnego można przekazywać także wysyłając SMS o treści STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 zł z VAT) lub przelewając dowolną kwotę na numer rachunku: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582

W Dzień Papieski stypendyści Fundacji odwiedzą kościoły, by dać osobiste świadectwo wiary i wyrazić darczyńcom wdzięczność za dotychczasowe wsparcie. W całej Polsce odbędą się też liczne wydarzenia przygotowane przez stypendystów i przyjaciół Fundacji, m.in. kiermasze, biegi, koncerty i miasteczka rodzinne.

W obchody Dnia Papieskiego włącza się wiele instytucji kościelnych i organizacji społecznych, m.in. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego czy Rafael Film.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia powstała w 2000 roku. Z pozostałych po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski środków utworzono organizację, która początkowo pomagała 500 osobom z 5 wschodnich diecezji. Obecnie z jej wsparcia rocznie korzysta ponad 2 tys. uzdolnionych uczniów i studentów. Grono absolwentów liczy około 10 tys. osób. W ciągu ponad 25 lat działalności Fundacji na stypendia przeznaczono około 250 mln zł.

Czytaj też:

Watykan: Nowe decyzje służące ochronie małoletnich