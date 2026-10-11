Kierwiński: Zatrzymano mężczyznę, który groził zamachem na premiera

O zatrzymaniu mężczyzny poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Mężczyzna który groził i planował atak na premiera Donalda Tuska został zatrzymany przez Polską Policję" – przekazał.

Przypomnijmy, że polskie służby otrzymały informacje o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że zagrożenie jest traktowane niezwykle poważnie. – Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb – oświadczył. Informacja o potencjalnym zagrożeniu miała dotrzeć do służb w godzinach porannych.

TVN24 informowało, że w zgłoszeniu dotyczącym zagrożenia znalazły się informacje o kontaktach z radykalną organizacją, do których miało dojść za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Zgłaszający nawiązał za pośrednictwem mediów społecznościowych kontakt z jedną z radykalnych organizacji, poszukując ochotników do przeprowadzenia zamachu z wykorzystaniem broni palnej. Zgłaszający informował, że spotkał się z mężczyzną o imieniu Krzysztof, z którym rozmawiał o broni, nienawiści do rządu i planowanym zabójstwie masowym" – ujawniła stacja.

Osoba zgłaszająca zagrożenie miała poszukiwać uczestników planowanego ataku. W tym kontekście pojawia się mężczyzna przedstawiony jako Krzysztof, z którym miało dojść do spotkania i rozmowy dotyczącej użycia broni oraz zabójstwa masowego.

"Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie"

Po pilnym spotkaniu przedstawicieli służb głos zabrał Jacek Dobrzyński. Podkreślił, że otrzymane informacje nie są traktowane jako zwykłe pogróżki. – Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb. Ministrowie uznali, że niezbędne jest połączenie sił i spotkanie funkcjonariuszy – powiedział Dobrzyński. Rzecznik zwrócił uwagę, że liczba gróźb kierowanych pod adresem osób pełniących najważniejsze funkcje państwowe systematycznie rośnie.

– Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej różnych gróźb wpływa do służb – podkreślił. Jednocześnie zaznaczył, że ze względu na charakter prowadzonych czynności nie może ujawniać wszystkich szczegółów dotyczących potencjalnego zagrożenia.

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