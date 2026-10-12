Ruszył z nożem na policjantów. Został postrzelony, zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (11 października) na ul. Stawowej, na bydgoskim osiedlu Błonie. Około godz. 21:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnie zachowującego się mężczyzny, który miał dokonywać samookaleczeń.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wezwali wsparcie. Mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie i nie reagował na polecenia policjantów. Przez cały czas trzymał w ręku nóż.

W pewnym momencie ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Jedna z policjantek oddała strzał, raniąc 44-latka. Na miejscu obecni byli ratownicy medyczni, którzy udzielili mężczyźnie pomocy. Następnie został on przewieziony do szpitala.

Po godz 22:00 policja otrzymała informację o śmierci mężczyzny. O zdarzeniu powiadomiono prokuraturę. Na miejscu interwencji prowadzone były czynności procesowe i oględziny.

Okoliczności użycia broni przez policjantkę będą przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

Ataki nożem w szkołach. Nie żyje 37-letnia kobieta

W ubiegłym tygodniu na Mazowszu doszło do trzech ataków nożem w szkołach, w wyniku których jedna osoba zmarła, a kilkanaście zostało rannych.

W czwartek (8 października) w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni Wiktor S. zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Sprawca decyzją sądu trafi na trzy miesiące do schroniska.

Dzień wcześniej, w środę (7 października), w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek Jakub Z. zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. W jego plecaku zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. W piątek (9 października) sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Z kolei w sobotę (10 października) 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.

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