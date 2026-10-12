Nowacka: Policja będzie dzisiaj we wszystkich polskich szkołach

W ostatnich dniach Polską wstrząsnęły ataki w szkołach, do których doszło w Ostrołęce i pod Wyszkowem. W odpowiedzi policja przeprowadziła ogólnokrajową akcję, w wyniku której zatrzymano ponad 100 osób, głównie za kierowanie gróźb karalnych.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka uspokaja, że sytuacja jest opanowana, choć zaznacza, że chodzi o "chaos informacyjny, podkręcony w internecie". W poniedziałek w blisko 20 tysiącach placówek szkolnych pojawią się policjanci, którzy będą pilnować bezpieczeństwa dzieci.

– Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma na nie przestrzeni – powiedziała.

Nowacka apeluje o działanie

Nowacka wyraziła nadzieję, że podobne, tragiczne wydarzenia, jak te z ubiegłego tygodnia nie powtórzą się. Podkreśliła, że zarówno nauczyciele, jak i rodzice oraz uczniowie powinni reagować na wszelkie niepokojące zachowania czy sytuacje.

– Ja bardzo wierzę, że rodzice się zaangażują, tak jak widać było w piątek, w sobotę ich zaangażowanie – sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać, przez cały weekend odbywały się te rozmowy. Nauczyciele i dyrektorzy dostali też dzisiaj materiały o tym, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś zachowuje się nietypowo – powiedziała.

– I bardzo wszystkich też namawiam do tego, żeby jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo, dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego – poinformujcie państwo odpowiednie służby, uczniowie – poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobiegamy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane – dodała.

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