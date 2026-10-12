Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki nowego sondażu

W nowym sondażu CBOS Polaków zapytano o to, na kogo oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych. Wyniki badania są bez odpowiedzi "trudno powiedzieć" oraz odmów odpowiedzi.

Sondaż: KO przed PiS i Konfederacją

Koalicja Obywatelska – lider sondażu – może liczyć na 32,8 proc. głosów.

Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce zagłosować 22,1 proc. Polaków.

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, z poparciem na poziomie 14,7 proc.

W Sejmie jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Partia Razem

Konfederacja Korony Polskiej zdobywa w sondażu poparcie na poziomie 11,6 proc.

Minimalnie nad progiem wyborczym znalazła się Partia Razem – 5,4 proc. poparcia.

Rozwój Plus, Lewica, PSL, Polska 2050 i Unia Centrum poza Sejmem

Do Sejmu nie dostałyby się: Rozwój Plus – 4,0 proc., Nowa Lewica – 3,3 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,2 proc., Polska 2050 – 1,5 proc., Unia Centrum – 0,6 proc.

Chęć oddania głosu na inną partię zadeklarowało 0,9 proc. ankietowanych.

Tak zmieniło się poparcie dla partii w porównaniu z sondażem z września

We wrześniu w sondażu CBOS Koalicja Obywatelska miała 29,1 proc. poparcia. Prawo i Sprawiedliwość – 19,1 proc. Konfederacja Wolność i Niepodległość – 17,9 proc.

Z kolei Konfederacja Korony Polskiej mogła liczyć na 8,1 proc. poparcia. Nowa Lewica – na 7,2 proc. Partia Razem osiągała wtedy wynik na poziomie 6,8 proc. Rozwój Plus – 6,2 proc.

Zgodnie z poprzednim sondażem do Sejmu nie dostałyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,2 proc. Polska 2050 – 1,0 proc. oraz Unia Centrum – 0,4 proc.

1,1 proc. deklarowało chęć oddania głosu na inną partię.

Badanie "Nastroje konsumenckie" (12) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 5–8 października 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą. Imputacja polega na przewidywaniu pojedynczych wartości zmiennej na podstawie innych zmiennych (cech respondentów) w próbie.

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