Nowy sondaż. Klęska koalicji Tuska

Koalicja Obywatelska zajmuje pierwsze w najnowszym sondażu przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" – uzyskałaby 33,48 proc. głosów. Partia Donalda Tuska nie miałaby jednak z kim sformować rządu. To kolejny sondaż pokazujący przewagę ugrupowań określanych jako prawicowe i centroprawicowe.

Sondaż. PiS i Konfederacja za Koalicją Obywatelską

Progu wyborczego nie przekracza bowiem część dotychczasowych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej – Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050.

Drugie miejsce w badaniu zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego zanotowała 22,55 proc. głosów.

Podium standardowo zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie, na którego czele stoją Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak cieszy się w tym sondażu poparciem 13,29 proc. pytanych.

Koalicjanci Donalda Tuska poniżej progu wyborczego

Próg wyborczy przekraczają jeszcze trzy formacje. Nowa Lewica dostaje 7,80 proc. głosów, wyprzedzając tym razem Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,33 proc. Swoją reprezentację w Sejmie miałby również ruch Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, uzyskując 5,28 proc. poparcia.

PSL pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza uzyskałby 3,21 proc. głosów, a Polska 2050 Szymona Hołowni – jedynie 1,80 proc. Obie partie nie osiągnęłyby wymaganego pięcioprocentowego progu i nie weszłyby do Sejmu.

Lewicowa opozycja wciąż balansuje blisko progu wyborczego, ale w najnowszym badaniu nie zdołała go przekroczyć. Partia Razem, której współprzewodniczącymi są Adrian Zandberg i Aleksandra Owca osiągnęła 4,04 proc. głosów. Z kolei ugrupowanie rozłamowe z dawnej partii Hołowni, czyli Unia Centrum kończy z marginalnym poparciem 0,27 proc.

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