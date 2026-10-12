Polska i Norwegia podpisały deklarację. "Strategiczne partnerstwo"

– Podpisaliśmy przed chwilą deklarację o strategicznym partnerstwie między Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą. Ta deklaracja to potwierdzenie naszej ciężkiej pracy od lat, pracy na rzecz budowy relacji polsko-norweskich, dzisiaj lepszych niż kiedykolwiek w historii – powiedział Tusk na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu ze Storem.

– One nigdy nie były złe, ale dzisiaj są świadectwem, jak można budować prawdziwą przyjaźń między narodami i państwami i rządami na gruncie zarówno wspólnych interesów, jak i wspólnych wartości – oświadczył.

Zwrócił również uwagę na znaczenie funduszy norweskich dla Polski. – Polska jest od lat największym beneficjentem funduszu norweskiego i jestem z tego bardzo dumny – podkreślił szef rządu.

– Cieszę się, że mój rozmówca ma identyczny pogląd na relacje polsko-norweskie. Miło mi było słyszeć, kiedy powiedziałeś, że relacje polsko-norweskie to jest najbardziej obiecujący proces w norweskiej polityce zagranicznej od wielu lat, i że z nikim tak bardzo nie udało się zintensyfikować relacji i współpracy, jak z Polską – powiedział Tusk, zwracając się do Store.

Polska i Norwegia podpisały deklarację o strategicznym partnerstwie

Premier Norwegii potwierdził znaczenie stosunków z Polską. – Prawdą jest to, że według moich obliczeń nie ma takiego kraju, z którym Norwegia zbliżyłaby się bardziej w ciągu 30 ostatnich lat, niż Polska – ocenił.

Wskazał, że po Stanach Zjednoczonych, Norwegia to ten kraj, który ma najwięcej swoich żołnierzy w Polsce.

Store poinformował, że podpisana w Warszawie deklaracja obejmuje ponad 20 punktów dotyczących różnych obszarów współpracy z zakresu bezpieczeństwa, obronności, mobilności wojskowej, ochrony infrastruktury krytycznej, energetyki oraz wsparcia dla Ukrainy.

Dokument przewiduje także rozwój dwustronnych kontaktów gospodarczych, w tym współpracę firm z sektora zbrojeniowego.

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