Polacy zadowoleni z decyzji Nawrockiego. Niemal jednoznaczne wyniki sondażu

W sondażu SW Research dla "Wprost" ankietowanych zapytano, jak oceniają decyzję prezydenta w sprawie podatku od nadmiernych zysków dla koncernów paliwowych.

Sondaż: Polacy niemal jednoznacznie o decyzji Nawrockiego

60,9 proc. ankietowanych ocenia dobrze decyzję prezydenta.

Przeciwnego zdania jest 12,1 proc. ankietowanych.

Blisko co czwarty badany w sondażu udzielił odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Z sondażu wynika, że pozytywnie o decyzji prezydenta najczęściej mówili respondenci z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (84 proc.), zarabiający od 5000 do 7000 zł netto (68,4 proc.), najstarsi uczestnicy badania w wieku 50 plus (65,2 proc.), osoby z miast liczących od 20 do 99 tys. mieszkańców (62,6 proc.).

Z kolei żle decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, najczęściej oceniali najlepiej zarabiający uczestnicy badania – powyżej 7000 zł netto, a także osoby w wieku 35-49 lat (odpowiednio 16 proc. i 16,6 proc.). Jednak również w tych grupach przeważali zwolennicy decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych

1 października prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Po tym, jak prezydent podpisał ustawę, weszła w życie trzecia odsłona pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej)

Prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym orędziu odniósł się do kwestii rekordowych cen paliw na stacjach benzynowych. Zauważył, że z wysokimi cenami i rosnącymi kosztami życia zmagają się obecnie m.in. rolnicy, rodziny czy firmy transportowe.

Karol Nawrocki podkreślił, że rządzący zarabiają na marżach i podatkach od sprzedaży paliw i liczą na weto do ustawy dot. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co ma pozwolić im na utrzymanie zysków.

– Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw – poinformował.

Prezydent podkreślił, że w "imieniu Polaków stawia również konkretne oczekiwania". – Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw – dodał.

Sondaż został zrealizowany w dniach 6-7 października 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 820 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

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