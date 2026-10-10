Kto wyszedł zwycięsko z niedawnego sporu? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano, kto wyszedł zwycięsko ze sporu dotyczącego cen paliw.

Sondaż dotyczący sporu o ceny paliw

34,8 proc. ankietowanych uznało, że na starciu o ceny paliw, nie zyskał żaden z liderów – ani prezydent, ani premier.

26,3 proc. badanych stwierdziło, że spór o ceny paliw wzmocnił premiera Donalda Tuska.

24,6 proc. uczestników sondażu wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego.

12,1 proc. Polaków odpowiedziało, że wzmocnieni z konfrontacji wyszli obaj politycy.

2,2 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych

1 października prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Po tym, jak prezydent podpisał ustawę, weszła w życie trzecia odsłona pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej)

Prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym orędziu odniósł się do kwestii rekordowych cen paliw na stacjach benzynowych. Zauważył, że z wysokimi cenami i rosnącymi kosztami życia zmagają się obecnie m.in. rolnicy, rodziny czy firmy transportowe.

Karol Nawrocki podkreślił, że rządzący zarabiają na marżach i podatkach od sprzedaży paliw i liczą na weto do ustawy dot. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co ma pozwolić im na utrzymanie zysków.

– Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw – poinformował.

Prezydent podkreślił, że w "imieniu Polaków stawia również konkretne oczekiwania". – Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw – dodał.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 2–4 października 2026 roku metodą mix-mode (CAWI / CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95.

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