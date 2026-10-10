Kto wyszedł zwycięsko z niedawnego sporu? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano, kto wyszedł zwycięsko ze sporu dotyczącego cen paliw.
Sondaż dotyczący sporu o ceny paliw
34,8 proc. ankietowanych uznało, że na starciu o ceny paliw, nie zyskał żaden z liderów – ani prezydent, ani premier.
26,3 proc. badanych stwierdziło, że spór o ceny paliw wzmocnił premiera Donalda Tuska.
24,6 proc. uczestników sondażu wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego.
12,1 proc. Polaków odpowiedziało, że wzmocnieni z konfrontacji wyszli obaj politycy.
2,2 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.
Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych
1 października prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.
Po tym, jak prezydent podpisał ustawę, weszła w życie trzecia odsłona pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej)
Prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym orędziu odniósł się do kwestii rekordowych cen paliw na stacjach benzynowych. Zauważył, że z wysokimi cenami i rosnącymi kosztami życia zmagają się obecnie m.in. rolnicy, rodziny czy firmy transportowe.
Karol Nawrocki podkreślił, że rządzący zarabiają na marżach i podatkach od sprzedaży paliw i liczą na weto do ustawy dot. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co ma pozwolić im na utrzymanie zysków.
– Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw – poinformował.
Prezydent podkreślił, że w "imieniu Polaków stawia również konkretne oczekiwania". – Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw – dodał.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 2–4 października 2026 roku metodą mix-mode (CAWI / CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95.
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