Mentzen grzmi w sprawie ustawy. "Banda wariatów na zlecenie zagranicznych lobbystów"

Sławomir Mentzen zapytał na platformie X "dlaczego Niemcy mogą mieć Oktoberfest, a w Polsce trzeba zarżnąć festiwale piwne?".

"Dlaczego Francuzi mogą mieć winnice, a Polacy nie? Jaki wpływ na zdrowie ma to, że puby będą musiały mieć kufle bez loga producenta piwa? A jaki to, że będą musiały wymienić lodówki i parasole? A jak pomoże zdrowiu brak podkładek do piwa?" – zapytał jeden z liderów Konfederacji.

Mentzen grzmi. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz reklamy alkoholu

Zdaniem Sławomira Mentzena "nie chodzi o żadne zdrowie". "Po prostu banda wariatów na zlecenie zagranicznych lobbystów postanowiła ubić polskie firmy!" – ocenił.

Co zakłada uchwalona przez Sejm ustawa?

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciwko – 29, od głosu wstrzymało się czterech posłów.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. od 22:00 do 6.00. Z zakazu wyłączone będę m.in. lokale gastronomiczne.

Ustawa daje też gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godz. 21:00-22:00 lub 6:00-9:00.

Regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenia wolności.

Zgodnie z regulacjami pracownik, który sprzedaje alkohol, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego będzie miał obowiązek sprawdzenia jego wieku. Dotychczas miał jedynie taką możliwość. W przypadku braku okazania dokumentu sprzedawca ma obowiązek odmówienia sprzedaży alkoholu.

Opakowania alkoholu o pojemności do 300 ml mogą być tylko szklane lub metalowe. Na opakowaniach mają być widoczne ostrzeżenia: o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o zakazie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu i o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby do lat 18.

Ustawa podnosi także opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. – z 2100 zł do 4200 zł.

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