Przydacz uderza w rząd za wysokie ceny paliw. "Na propagandę TVP w likwidacji miliardy mają"

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, przypomniał wpis Marcina Kierwińskiego, obecnego szefa MSWiA, z 15 grudnia 2021 roku, kiedy to rządził PiS.

Kierwiński oskarżał PiS o drożyznę. Ceny paliw były wówczas dużo niższe

Na zdjęciu udostępnionym przez polityka KO widzimy ceny paliw. Benzyna 95 kosztowała wówczas 5,98 zł za litr, olej napędowy – 6,03 zł, a autogaz – 3,38 zł za litr. Pod stacjami benzynowymi jeździły wówczas samochody z napisem "PiS = DROŻYZNA".

"Diesel już ponad 8 zł/l. Ale to za PiS była drożyzna, kiedy diesel był po 6,03 zł a benzyna po 5,98 zł!" – napisał Marcin Przydacz.

Prezydencki minister ocenił, że "łupią Polaków, żeby załatać swój dziurawy budżet". "Ale na propagandę TVP w likwidacji miliardy mają…" – zwrócił uwagę.

We wtorek za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 7,06 zł, benzyny 98 – 7,95 zł, a oleju napędowego – 8,02 zł. Oznacza to, że podwyżki cen benzyn 95 i 98, odpowiednio o 9 i 10 gr na litrze, Jednocześnie cena oleju napędowego będzie niższa w porównaniu do poniedziałku o 4 grosze.

Miliardowe dotacje dla TVP w likwidacji z budżetu państwa

Telewizja Polska w likwidacji w ostatnich dniach września otrzyma 180 mln zł dotacji z budżetu państwa.

Ze strony tvp.pl wynika, że wypłata 26 lutego wyniosła 80 mln zł, 4 marca – 370 mln zł, 8 kwietnia – 180 mln zł, 7 maja – 180 mln zł, 8 czerwca – 90 mln zł, a 4 sierpnia – 250 mln zł. To oznacza, że dotychczas od początku roku trafiło do spółki łącznie ok. 1,1 mld zł. W 2025 roku dotacja wyniosła ponad 1,5 mld zł.

Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych

1 października prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Po tym, jak prezydent podpisał ustawę, weszła w życie trzecia odsłona pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej).