Wschodnia Polska ma dość alertów RCB. Jest sondaż

Z badania przeprowadzonego przez firmę Opinia24 dla RMF FM wynika, że 50 proc. respondentów uważa częstotliwość wysyłania alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za odpowiednią.

Odmienną opinię ma 23 proc. ankietowanych, którzy twierdzą, że ostrzeżenia przychodzą zbyt często. 16 proc. nie ma zdania na ten temat.

Największe niezadowolenie odnotowano w województwach lubelskim i podkarpackim, graniczących z Ukrainą. Zbyt częstą wysyłkę alertów wskazało odpowiednio 74 i 72 proc. mieszkańców tych regionów.

Alerty RCB w związku z wojną na Ukrainie. Na wschodzie Polski narasta niezadowolenie

Wschodnia Polska niemal codziennie otrzymuje powiadomienia związane z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę, a następnie komunikaty informujące o ustaniu zagrożenia. SMS-y od RCB nierzadko przychodzą w nocy lub nad ranem.

Inaczej sytuację oceniają mieszkańcy województwa lubuskiego. 66 proc. badanych z tego regionu uważa, że alerty powinny być wysyłane częściej. Z kolei wśród osób w wieku 25-29 lat 41 proc. respondentów uznało, że powiadomień jest zbyt dużo.

Sondaż objął również ocenę przydatności alertów. 48 proc. badanych uważa je za przydatne, 15 proc. ocenia je negatywnie, a 29 proc. ma neutralne zdanie. 8 proc. respondentów nie wyraziło opinii w tej sprawie.

Najwyżej przydatność systemu oceniają osoby w wieku 18-24 lat – 61 proc. z nich uznało alerty za pomocne. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej odsetek ten wyniósł 71 proc. Najwięcej negatywnych ocen odnotowano w województwie lubelskim (45 proc.) i podkarpackim (32 proc.).

Polacy dostają SMS-y o rosyjskich atakach powietrznych

Alert RCB to system powiadamiania SMS o zagrożeniach, m.in. związanych z niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, pożarami czy innymi sytuacjami nadzwyczajnymi. Od września RCB wysyła również komunikaty dotyczące rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę.

Badanie zrealizowano w dniach 5-7 października na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 18 lat, z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych i internetowych.

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