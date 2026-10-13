Akcja policji w szkołach. Zatrzymano ponad 160 osób

"Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych" – poinformowała we wtorek (13 października) w serwisie X Komenda Główna Policji.

Mundurowi skontrolowali ponad 108 tys. szkół i zatrzymali 167 osób.

"Do godziny 06:00 odnotowano 415 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego" – podano.

Zapewniono, że policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.

Funkcjonariusze weszli do szkół na polecenie premiera Donalda Tuska po tym, jak w ubiegłym tygodniu na Mazowszu doszło do kilku ataków z użyciem noża, w wyniku których jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych.

Ataki nożem w szkołach. Nie żyje 37-letnia kobieta

W czwartek (8 października) w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni Wiktor S. zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Sprawca decyzją sądu trafi na trzy miesiące do schroniska.

Dzień wcześniej, w środę (7 października), w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek Jakub Z. zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. W jego plecaku zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. W piątek (9 października) sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

Z kolei w sobotę (10 października) 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie. Następnego dnia kobieta usłyszała pięć zarzutów i została aresztowana na trzy miesiące.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

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