"Pierwszy raz zróbmy coś wspólnie". Czarzasty zwrócił się do Nawrockiego

W nagraniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem (12 października) na platformie X Czarzasty mówił, że niepokoją go zarówno wydarzenia w szkołach, jak i skala hejtu w internecie. Podkreślił, że przyjęta przez Sejm ustawa "daje bezpieczeństwo naszym dzieciom i wnukom".

– Chciałem zaapelować do pana Przemysława Czarnka, do pana Karola Nawrockiego: nie mówcie, że ta ustawa ogranicza wolność. Ta ustawa ogranicza złe rzeczy, ogranicza głupotę – powiedział marszałek Sejmu.

Zwracając się bezpośrednio do prezydenta, podkreślił, że obaj mają dzieci, a on również wnuczkę. Zaapelował o podpisanie ustawy w trosce o bezpieczeństwo młodego pokolenia. – Zróbmy coś wspólnie, może pierwszy raz, ale sprawa jest tego warta – dodał Czarzasty.

Blokada treści w internecie. Czy prezydent podpisze ustawę?

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych ustaw ma wprowadzić procedurę umożliwiającą wydawanie nakazów ograniczenia dostępu do treści publikowanych w internecie, które naruszają prawo. Chodzi m.in. o materiały związane z przestępstwami, mową nienawiści i oszustwami internetowymi.

Nowe przepisy są kolejną próbą uregulowania tej kwestii po tym, jak w styczniu prezydent zawetował wcześniejszą wersję nowelizacji. Spór dotyczy m.in. zakresu uprawnień organów państwa do ingerowania w treści internetowe oraz gwarancji ochrony wolności słowa.

Ustawa ma również umożliwić pełniejsze wdrożenie w Polsce unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), który ustanawia zasady odpowiedzialności platform internetowych za treści zamieszczane przez użytkowników.

Sprawa nabrała szczególnego znaczenia po tym, jak w ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do trzech ataków z użyciem noża, w wyniku których jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych.

Ataki nożem w szkołach. Policja zatrzymała 135 osób

W związku z sytuacją policja – na polecenie premiera Donalda Tuska – prowadzi akcję prewencyjną w szkołach w całym kraju. Mundurowi skontrolowali blisko 80 tys. placówek i zatrzymali 135 osób.

"Odnotowano 311 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego" – czytamy w komunikacie Komendy Głównej Policji zamieszczonym w poniedziałek rano (12 października) w serwisie X.

Czytaj też:

Fala przemocy w szkołach. Premier Tusk komentuje działania policji