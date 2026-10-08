Sejm reaguje po atakach nożowników w szkołach. Ponownie uchwalił ustawę

W czwartek Sejm ponownie zajął się ustawą o usługach cyfrowych, która umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Poprzednią wersję ustawy zablokował w styczniu prezydent Karol Nawrocki. Argumentował, że projekt zawierał "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie urzędnikom podległym rządowi. W swoim oświadczeniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści "Rok 1984" autorstwa George’a Orwella.

– Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę – tłumaczył prezydent Nawrocki. Jego zdaniem ochrona dzieci w internecie miała stać się "cynicznym parawanem", za którym rząd "ukrył kontrolę swobody wypowiedzi". – Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych jest niemoralne – wskazał Nawrocki. Prezydent zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji oraz organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

Weto głowy państwa uniemożliwiło wdrożenie w Polsce unijnego aktu o usługach cyfrowych, znanego jako DSA.

Blokowanie nielegalnych treści w internecie

W czwartek (8 października) Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Projekt przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Za przyjęciem przepisów opowiedziało się 242 posłów, 61 głosowało przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili poprawki Konfederacji oraz jedną propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Przyjęli natomiast inną zmianę zgłoszoną przez PiS, a także poprawkę Polski 2050.

Przyjęta poprawka nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom dotyczącym blokowania treści pornograficznych z udziałem małoletnich lub zwierząt, a także materiałów o drastycznej formie. O szybkie blokowanie treści będą mogli występować prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna.

Nowe przepisy przewidują procedurę wydawania nakazów ograniczających dostęp do treści niezgodnych z prawem. Regulacja obejmie m.in. materiały związane z przestępstwami, mową nienawiści oraz oszustwami. Nakazy będą mogły wydawać sądy i właściwe organy.

Dostawcy usług internetowych, w tym platformy społecznościowe, będą zobowiązani do wykonywania takich decyzji. Osoba, której treść zablokowano, będzie mogła wystąpić o przywrócenie dostępu, jeśli uzna, że doszło do błędnej decyzji. Wcześniej będzie musiała skorzystać z systemu zgłaszania treści udostępnionego przez dostawcę usługi. Od decyzji będzie można odwołać się do sądu powszechnego. Rejestr stron wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych materiałów ma prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Seria ataków w szkołach

Ataki w szkołach wstrząsnęły Polską. W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

W czwartek w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Sprawca miał na sobie kask z kamerą.

Rząd wiąże te wydarzenia z obecnością patologicznych i nielegalnych treści w internecie. – To jest rodzaj fali, którą obserwujemy od pewnego czasu w internecie i na ulicach, od Ameryki przez Europę po Polskę. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z takimi szkolnymi dramatami, jak strzelaniny w USA, czy ataki na szkoły w Rosji, ale prędzej czy później ta upiorna moda musiała dotrzeć do naszego kraju – mówił na nagraniu udostępnionym w serwisie X premier Donald Tusk. – Większość zła, które doprowadza młodych ludzi, czasami dzieci, do zbrodni, czai się w internecie – dodał.

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