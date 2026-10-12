Fala przemocy w szkołach. Premier Tusk komentuje działania policji

Od czwartkowego wieczora policja zatrzymuje młodzież, która publikuje w internecie nagrania wideo, w którym grozi atakami w szkołach.

Dzieje się tak po tym, jak w czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek zaatakował w szkole przy użyciu noża. Trzy osoby zostały ranne. 37-letnia woźna, która próbowała zatrzymać napastnika, zmarła na skutek ataku. Napastnika obezwładnił dyrektor szkoły. Z kolei w środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób: pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Tego samego dnia policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak.

Do tych wydarzeń odniósł się premier w trakcie odprawy z ministrami i szefami służb. – Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj, w poniedziałek, około 20 tysięcy policjantów kontynuowało patrolowanie szkół i okolic szkół. I chcę bardzo mocno podkreślić i chyba się nie mylę, że chociaż niektórym te działania mogą się wydawać kontrowersyjne, nietypowe, wiadomo, policja, szkoła, to może budzić emocje, ale odbieram ja i cały rząd bez przesady tysiące sygnałów rodziców przede wszystkim, którzy dziękują policji za tę akcję, ponieważ nerwy były, obawy były – stwierdził Donald Tusk.

Kolejne zatrzymania. "Działania będą kontynuowane"

Premier zapewnia, że liczba niepokojących wpisów i treści zamieszczanych w internecie w ostatnich dniach została gwałtownie zmniejszona.

– Z tego co ustaliłem do tej pory, to nasze działania, pewnie czas, doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych – mówił szef rządu.

Tusk przekazał ponadto, że zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. – To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym nadzorem, tak aby były miejscami w pełni bezpiecznymi – mówił.

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