Policja zatrzymała Ukraińca. Chciał w ramach internetowego "wyzwania" dokonać zabójstwa

Yaroslav F., student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie i na tle nienawiści rasowej. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące – poinformowała prokuratura.

Student z Ukrainy i wyzwanie "krwawego piątku"

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu władz uczelni. Jeden z pracowników zgłosił niepokojące sygnały od słuchaczek seminarium dotyczące agresywnych i ekstremistycznych wypowiedzi studenta.

Według śledczych Yaroslav F. miał podczas zajęć pochwalać zbrodnie, w tym na tle rasistowskim, oraz deklarować zamiar zabicia przypadkowych osób w ramach internetowego wyzwania "krwawy piątek". Miał także namawiać jedną ze studentek do udziału w takich działaniach.

Znaleziono trzy noże

Prokuratura ustaliła, że mężczyzna wszedł w posiadanie trzech noży. Jeden nosił przy sobie, a dwa specjalistyczne noże do rzucania przechowywał w domu. Miał również oglądać na Telegramie drastyczne materiały i wyszukiwać w internecie treści dotyczące tortur oraz zadawania bólu. Według śledczych próbował też namówić inną osobę do wspólnego zabójstwa, oferując jej nóż.

Do planowanej zbrodni nie doszło dzięki reakcji władz uczelni i interwencji policji. Podejrzanego zatrzymano podczas pracy jako kierowca taksówki zamawianej przez aplikację.

Yaroslav F. nie przyznał się do zarzucanego czynu i zakwestionował ustalenia śledczych. Jak przekazała prokuratura, nie leczył się psychiatrycznie, a w środowisku studenckim był postrzegany jako osoba cicha i spokojna.

Sąd uznał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu. Za czynienie przygotowań do zabójstwa podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia.

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