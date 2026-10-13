Tusk zwrócił się do Nawrockiego. "Dzięki za szczerość"

Premier Donald Tusk odniósł się do wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego.

Tusk skomentował wywiad Nawrockiego. "Dzięki za szczerość"

"Pan Karol Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji" – napisał na platformie X.

Szef rządu dodał, że "nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii".

"Dzięki za szczerość" – zakończył swój wpis.

Prezydent był pytany o zagrożenie ze strony Rosji. Skrytykował Tuska

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" o zagrożenie ze strony Rosji. Prowadzący rozmowę powołał się na marcowy wywiad premiera Donalda Tuska w "Financial Times", gdzie szef rządu mówił, że jest ono bardzo poważne.

– To, co zrobił premier w wywiadzie dla „Financial Times” bardzo zaszkodziło Polsce – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki zauważył, że "wypowiedzi premiera wywołały emocje nie tylko w Polsce, ale też w Europie". – Postawiło nas to w bardzo trudnej sytuacji wobec sojuszników. Tak było z wywiadem w "Financial Times" i z wymyślonym przez pana premiera raportem CIA. Kiedy spotykam się z naszymi partnerami na świecie, słyszę wprost pytanie: czy wy wiecie coś więcej niż my? To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja nie musiałem zostać prezydentem czy kandydatem na prezydenta, żeby poczuć zagrożenie ze strony Rosji. Tylko jeśli ktoś żył w wyidealizowanym obrazie Rosji, to obecna sytuacja jest dla niego nowa. Rosja zawsze była i jest zagrożeniem. Znam raporty Sojuszu Północnoatlantyckiego, jestem w kontakcie z przywódcami. Poziom zagrożenia nie zmienił się istotnie w ciągu ostatniego pół roku, nie mogę jednak przytaczać wprost raportów czy zmieniać ich klauzul. Informacje, które dziś publicznie podaje premier Donald Tusk, miałem już wtedy, kiedy zostałem prezydentem. Zmieniło się jedno: jeden z polityków uporczywie wykorzystuje to zagrożenie dla własnych korzyści politycznych – wyjaśnił.

Pytany o to, czy jego zdaniem premier Donald Tusk chce zbudować wokół siebie tzw. efekt flagi, odpowiedział, że oczywiście i tak to odczytuje.

– Jako prezydent mam równie dużo informacji, o ile nie więcej. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. Ono jest i będzie. Oceny naszych sojuszników, naszych i zagranicznych służb wywiadowczych od wielu miesięcy nie uległy zasadniczej zmianie. Na tym polega dystrybucja strachu w Polsce i w Europie – wyjaśnił.

Karol Nawrocki podkreślił, że "nasi partnerzy międzynarodowi również są zaniepokojeni komunikatami z Polski". – Zastanawiają się, czy te ostrzeżenia wynikają z tego, że możemy wiedzieć coś więcej. Wiemy, że Rosja jest zagrożeniem, że musimy być przygotowani do konfliktu zbrojnego, przygotowywać się tu, w Polsce, i budować silne relacje z sojusznikami, żeby nikt nie odważył się zaatakować Polski – dodał.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Co powiedział Nawrocki?

Prezydent Karol Nawrocki był też pytany o Konfederację Korony Polskiej.

– Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce – powiedział.

Pytany o zarzuty o związki prorosyjskie wobec Korony, prezydent zauważył, że są takie zarzuty.

– Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest – zauważył.

Prezydent dodał, ze to nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość.

Czytaj też:

Prezydent wypunktował Tuska. "Mam nadzieję, że nie będzie obrażony" Czytaj też:

Nawrocki chce porozmawiać z Tuskiem. "Nie będę prosił premiera"