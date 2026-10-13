Nawoływał do zabicia polskich władz. Policja zatrzymała mężczyznę

Adam Szłapka przekazał informację za pomocą mediów społecznościowych. Rzecznik rządu nie sprecyzował jednak, którym politykom groził zatrzymany.

"Wczoraj w Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu" – napisał Szłapka na portalu X.

To już kolejny niepokojący sygnał tego typu w ostatnim czasie. W minionych dniach media rozpisywały się o groźbach, jakie miały padać pod adresem szefa polskiego rządu.

Groźby zamachu na premiera i szefa MON

W niedzielę 11 października w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się pilna narada przedstawicieli Agencji, policji i Służby Ochrony Państwa. – Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb – oświadczył wówczas rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Rzecznik zapewnił, że sprawa jest traktowana niezwykle poważnie. – Z miesiąca na miesiąc coraz więcej różnych gróźb wpływa do służb – podkreślił. Według TVN24 w zgłoszeniu była mowa o poszukiwaniu ochotników do zamachu z użyciem broni palnej. Pojawiła się też informacja o mężczyźnie imieniem Krzysztof, z którym rozmawiano o broni, nienawiści do rządu i planowanym zabójstwie masowym.

Zatrzymano 66-latka. Grozi mu nawet 20 lat więzienia

W niedzielę policja zatrzymała 66-letniego mieszkańca Wrocławia podejrzewanego o planowanie zamachu. Jak ustalił Onet, mężczyzna nie stawiał oporu. Miał kierować się motywami politycznymi i kontaktować z osobami należącymi do zradykalizowanych grup.

W poniedziałek przewieziono go do Warszawy. Śledczy analizują zabezpieczone w jego mieszkaniu nośniki danych. Przesłuchanie zaplanowano na wtorek 13 października.

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