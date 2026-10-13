"Dwie rzeczy". Sikorski: Liczę na naszego prezydenta MAGA

Radosław Sikorski, wicepremier, szef MSZ, podczas Warsaw Security Forum, zabrał głos w panelu poświęconym międzynarodowemu bezpieczeństwu.

Sikorski o Nawrockim: Liczę na naszego prezydenta z MAGA

Minister spraw zagranicznych odniósł się do relacji prezydenta Karola Nawrockiego z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że głowa państwa wykorzysta swoje kontakty w Waszyngtonie w kluczowych dla Polski sprawach.

– Polski dziennikarz zadał to pytanie prezydentowi Trumpowi w Waszyngtonie, a on odpowiedział, że pomógł w wyborze naszego prezydenta. Liczę więc na naszego prezydenta MAGA, aby skorzystał z przyjaźni łączącej go z prezydentem Trumpem, żeby zrobić dwie rzeczy. Zapewnić powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz, by przekonać go, że to Putin jest agresorem, a Zełenski jest ofiarą agresji, a wojnę kończy się, przekonując agresora, aby zmniejszył swoje ambicje, a nie prosząc ofiarę o kapitulację – powiedział Radosław Sikorski.

Stała baza wojsk USA w Polsce?

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social, że "dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce". Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

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