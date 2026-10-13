Żurek zadowolony po opinii Komisji Weneckiej. "Prezydent nie ma żadnego prawa"

Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdziła w opublikowanej we wtorek opinii, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".

Komisja Wenecka wydała opinię ws. ślubowania sędziów TK

Do opinii odniósł się we wpisie na platformie X Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

"Komisja Wenecka w najnowszej opinii potwierdza stanowisko prawników i konstytucjonalistów. Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm" – napisał.

Żurek komentuje opinię Komisji Weneckiej

Waldemar Żurek podkreślił, że "złożenie ślubowania przed głową państwa wynika wyłącznie ze zwykłej ustawy i ma charakter ceremonialny, a nie władczy". "Konstytucja powierza wybór sędziów Sejmowi i nie daje prezydentowi uprawnień do recenzowania decyzji parlamentu ani do badania kandydatów. Obowiązkiem prezydenta jest natychmiastowe odebranie przysięgi bez zbędnej zwłoki" – stwierdził.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny ocenił, że "próba paraliżowania sądu konstytucyjnego poprzez obstrukcję, to naruszenie fundamentów ustrojowych Rzeczypospolitej".

"Komisja Wenecka jasno wskazuje: »w przypadku gdy prezydent odmówi lub opóźni przeprowadzenie ceremonii zaprzysiężenia sędziego wybranego przez Sejm, uniemożliwiając w ten sposób zakończenie zwykłej procedury zaprzysiężenia, umożliwienie złożenia przysięgi bez fizycznego udziału prezydenta, pod warunkiem zachowania jej istotnych elementów, w tym złożenia przysięgi w określonej formie, należytego zweryfikowania jej złożenia oraz skierowania jej do prezydenta i przekazania mu«” – czytamy we wpisie Waldemara Żurka.

"Co równie ważne, międzynarodowi eksperci stawiają tamę samowoli także przy wszystkich pozostałych powołaniach sędziowskich. Komisja wprost zaleca zagwarantowanie kandydatom ochrony przed arbitralnością oraz pełnego prawa do kontroli sądowej każdej odmowy" – napisał minister sprawiedliwości.

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