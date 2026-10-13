Ślubowanie sędziów TK. Poznaliśmy szczegóły opinii Komisji Weneckiej

W wydanych dzisiaj rekomendacjach Komisja Wenecka stwierdza, że prezydent nie może odmówić przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, wtedy sędzia może złożyć ślubowanie bez obecności głowy państwa, pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów.

Jednocześnie Komisja rekomenduje "zapewnienie stosowania odpowiednich przepisów regulujących składanie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ich celem ustawowym". Zgodnie z tą sugestią, prezydent powinien odebrać ślubowanie niezwłocznie "nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury ich wyboru".

Przedmiotem analizy Komisji były m.in. art. 179 i 194 Konstytucji RP. Pierwszy określa zasady powoływania sędziów przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, drugi reguluje skład Trybunału Konstytucyjnego i wybór jego sędziów przez Sejm.

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy zajmującym się prawem konstytucyjnym, a jej opinie nie mają charakteru wiążącego.

Prezydent nie przyjął ślubowania od sędziów

Sprawa ma związek ze sporem o obsadę Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów na wakujące stanowiska. Prezydent odebrał ślubowania od dwojga z nich, natomiast czworo pozostałych złożyło ślubowania w Sejmie 9 kwietnia, bez udziału głowy państwa. Kancelaria Prezydenta zakwestionowała skuteczność tej procedury.

Spór dotyczy również Macieja Berka, wybranego przez Sejm 4 września na sędziego TK. Prezydent nie odebrał od niego ślubowania. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta wskazują na wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogu odpowiedniego stażu pracy w zawodzie prawniczym.

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