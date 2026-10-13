Mentzen oburzony na decyzję Sejmu. "Absurdalna ustawa"

Sławomir Mentzen ponownie odniósł się do uchwalonej przez Sejm ustawy antyalkoholowej.

Mentzen krytykuje ustawę antyalkoholową. "Stracą polskie klubu i polskie browary"

Lider Nowej Nadziei we wpisie na platformie X przypomniał, że "browary na sponsoring polskiego sportu wydały 117 mln zł w 2025 roku".

"Po wejściu w życie absurdalnej ustawy antyalkoholowej polskie kluby stracą te pieniądze. Zagraniczne kluby dalej będą miały kasę od koncernów piwnych, które dzięki temu dalej będą się reklamowały również w Polsce, chociażby podczas transmisji telewizyjnych" – zauważył.

Współlider Konfederacji zwrócił uwagę, że "stracą polskie kluby i polskie browary". "Po raz kolejny koncerny międzynarodowe wykorzystają państwo polskie do niszczenia polskiej konkurencji!" – dodał.

Ustawa antyalkoholowa. Co zakłada?

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciwko – 29, od głosu wstrzymało się czterech posłów.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. od 22:00 do 6.00. Z zakazu wyłączone będę m.in. lokale gastronomiczne.

Ustawa daje też gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godz. 21:00-22:00 lub 6:00-9:00.

Regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenia wolności.

Zgodnie z regulacjami pracownik, który sprzedaje alkohol, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego będzie miał obowiązek sprawdzenia jego wieku. Dotychczas miał jedynie taką możliwość. W przypadku braku okazania dokumentu sprzedawca ma obowiązek odmówienia sprzedaży alkoholu.

Opakowania alkoholu o pojemności do 300 ml mogą być tylko szklane lub metalowe. Na opakowaniach mają być widoczne ostrzeżenia: o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o zakazie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu i o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby do lat 18.

Ustawa podnosi także opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. – z 2100 zł do 4200 zł.

Czytaj też:

Poseł PiS zgadza się z Mentzenem. "Idziemy w złym kierunku" Czytaj też:

Mentzen grzmi w sprawie ustawy. "Banda wariatów na zlecenie zagranicznych lobbystów"