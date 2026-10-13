Co z dostępem do danych? Rząd zdecydował

Projekt przewiduje wprowadzenie przepisów, które zapewnią stosowanie unijnych zasad dostępu do danych i ich wykorzystywania. Chodzi m.in. o dane w urządzeniach podłączonych do internetu. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie odpowiadał za nadzór nad przestrzeganiem tych zasad, rozpatrywanie skarg i certyfikowanie podmiotów rozstrzygających spory. Obowiązki informacyjne wobec Komisji Europejskiej będzie realizował Minister Cyfryzacji.

Czym jest Data Act?

"Unijny akt w sprawie danych (Data Act) ułatwia dostęp do danych i ich wykorzystywanie przez przedsiębiorców, konsumentów oraz administrację publiczną. Aby regulacje UE mogły być w pełni stosowane w Polsce, konieczne jest uzupełnienie krajowych przepisów. Dzięki temu przedsiębiorcy i użytkownicy danych będą mogli łatwiej dochodzić swoich praw, a obowiązki poszczególnych instytucji będą jasno określone" – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy zapewnią użytkownikom urządzeń podłączonych do internetu, takich jak sprzęt inteligentnego domu czy samochody, dostęp do danych generowanych podczas korzystania z tych urządzeń.

Użytkownicy będą mogli również udostępniać te dane innym podmiotom, np. firmom świadczącym usługi naprawcze, podano także.

Oto kluczowe rozwiązania

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie nadzorował przestrzeganie przepisów Data Act, rozpatrywał skargi dotyczące możliwych naruszeń, prowadził postępowania i – w określonych przypadkach – nakładał kary pieniężne. Będzie także monitorował zmiany na rynku danych i współpracował z organami krajowymi oraz unijnymi. Prezes UKE zostanie również koordynatorem danych, czyli punktem kontaktowym w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów Data Act.

– Użytkownicy będą mogli składać skargi w sprawach dostępu do danych. Dotyczy to m.in. sporów o umowne ograniczenia dostępu do danych oraz odmowy ich udostępnienia lub wstrzymania dzielenia się nimi z powodu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Projekt określa sposób rozpatrywania skarg oraz rolę stron w postępowaniu.

– Podmioty rozstrzygające spory będą podlegać certyfikacji. Prezes UKE będzie sprawdzał, czy spełniają wymagania dotyczące m.in. niezależności, wiedzy eksperckiej i możliwości sprawnego rozstrzygania sporów. Certyfikat będzie przyznawany na 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat, wymieniono.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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