Awantura na konferencji rzecznika rządu. Szłapka odmówił głosu TV Republika

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej rzecznika rządu Adama Szłapki, jednym z poruszanych tematów była dezinformacja związana z niedawnymi atakami w szkołach oraz działania podejmowane przez państwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Szłapka szczególnie ostro skrytykował sposób relacjonowania tych wydarzeń przez Telewizję Republika. Zarzucił stacji wykorzystywanie dramatycznej sytuacji do wzbudzania strachu wśród rodziców i uczniów.

Szłapka uderza w TV Republika. "To jest po prostu łajdactwo"

Podczas wystąpienia rzecznik rządu zaprezentował dwa paski informacyjne emitowane przez Telewizję Republika. Pierwszy zawierał komunikat "Nie posyłaj jutro dzieci do szkół", natomiast drugi brzmiał "Rodzice boją się posyłać dzieci do szkół".

Zdaniem Szłapki taki sposób przekazywania informacji mógł prowadzić do niepotrzebnej paniki. – To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, to jest oczywiście bardzo poważna sprawa. Chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo szkół, ale to, co zrobiła TV Republika, tego nawet nie można nazwać dezinformacją. To jest po prostu łajdactwo – powiedział rzecznik rządu.

Następnie wskazał na wyświetlone na ekranie przykłady. – Zobaczcie Państwo ten pierwszy pasek: 'Nie posyłaj jutro dzieci do szkół'. I drugi pasek, kolejny: 'Rodzice boją się posyłać dzieci do szkół'. Wiadomo, że w tego typu sytuacjach najgorszą rzeczą, którą można robić, to jest specjalne podsycanie paniki – przekonywał Szłapka.

Polityk Koalicji Obywatelskiej ocenił, że tego rodzaju przekaz może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo dzieci, obywateli oraz funkcjonowanie państwa. – To, co robi TV Republika, jest po prostu łajdactwem. Inaczej tego nazwać nie można – powtórzył.

Rzecznik rządu odmówił przyjęcia pytania. Doszło do spięcia

Do bezpośredniej konfrontacji doszło pod koniec konferencji prasowej. Kiedy Szłapka zamierzał zakończyć spotkanie, przedstawiciele Telewizji Republika próbowali zabrać głos. – Jeśli nie ma więcej pytań od dziennikarzy... – rozpoczął rzecznik rządu. W tym momencie odezwali się pracownicy stacji, domagając się możliwości zadania pytania.

– No właśnie, tak jak powiedziałem, jeśli nie ma więcej pytań od dziennikarzy, to kończymy – odpowiedział Szłapka.

Rzecznik stanowczo odmówił udzielenia głosu przedstawicielom Republiki. Wprost nawiązał do wcześniejszej krytyki działalności telewizji. – Nie, nie będziecie dzisiaj zadawać pytań. Możecie przeprosić i wyjść, bo to, co zrobiliście w ciągu ostatnich dni, jest niedopuszczalne – oświadczył.

Następnie Szłapka podziękował uczestnikom i zakończył konferencję, nie dopuszczając przedstawicieli stacji do zadania pytania

Czytaj też:

"Brauna należy traktować poważnie". Rzecznik rządu zabrał głos