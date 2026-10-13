Wraca Mróz-Gorgoń. Wystąpi na kongresie z udziałem Tuska

W dniach 14-16 października 2026 roku w hotelu Radisson Blu w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI). Jak piszą organizatorzy jest to "jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń biznesowych w Polsce – rozmowy o globalnych trendach, nowych ideach i przyszłości Europy".

EFNI 2026 w Sopocie. "Nasz Nowy Człowiek"

Wśród partnerów strategicznych, głównych i wspierających kongresu EFNI wymienia m.in. Orlen, PKP, Enea, PFR czy KGHM Polska Miedź. Wydarzenie organizuje Konfederacja Lewiatan we współpracy z miastem Sopot oraz BusinessEurope.

Tegoroczna edycja – XV – obejmie kilkadziesiąt wydarzeń dyskusyjnych. 3-dniowy program koncentruje się wokół czterech ścieżek tematycznych: Nasz Nowy Świat, Nasza Nowa Europa, Nasza Nowa Polska, Nasz Nowy Człowiek. W hotelu Radison będzie publiczność i liczne prelekcje.

Liczni prelegenci. Tusk, Mróz-Gorgoń, Środa, Wiech, Gregorczyk-Abram, Zu Bochniarz

Na stronie internetowej EFNI widnieje długa lista prelegentów. Otwiera ją premier Donald Tusk. Będzie również pokaźna delegacja z rządu. W Sopocie pojawi się m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska, minister edukacji Barbara Nowacka minister energii Miłosz Motyka oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Wśród prelegentów są też Rzecznik Praw Obywatelskich, która uczestniczyła w "Grupie Wejście" podczas przejęcia mediów publicznych Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. Ryszard Markowski, prof. Magdalena Środa, czy znany publicysta klimatyczny Jakub Wiech.

Nie zabraknie również byłej pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski Barbary Mróz-Gorgoń znanej przede wszystkim ze stworzenia przy użyciu AI – raportu "Polaków portret własny".

Na wydarzeniu będzie również Henryka Bochniarz jako przewodnicząca rady programowej EFNI, Zu Bochniarz jako "przedstawicielka pokolenia Z", a także Joanna Bochniarz – "Prezeska" Centrum Innowacyjnej Edukacji i "ekspertka" od Outdoor Learning oraz "trenerka dobrostanu".

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