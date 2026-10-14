Berek nie czeka na ruch prezydenta. Złoży dziś ślubowanie w Sejmie

Ceremonia w Sejmie z udziałem Macieja Berka ma odbyć się w środę (14 października) o godz. 9:00 – podało Polsat News. Następnie były minister prawdopodobnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego i spróbuje podjąć obowiązki.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski potwierdził na antenie TVN24, że "mistrzem ceremonii" podczas "zaprzysiężenia" Berka będzie Włodzimierz Czarzasty. – Liczymy, że prezydent będzie, aby mógł wziąć udział w czymś, co jest jego kompetencją w zakresie tych kompetencji ceremonialnych – powiedział polityk PSL.

Były minister ds. nadzoru nad polityką rządu został powołany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Politycy opozycji, poza oczywistą kwestią powiązań politycznych, przekonują, że Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych, jako że nie pracował w zawodzie radcy prawnego przez wymagany okres.

Ślubowanie sędziów TK. Komisja Wenecka wydała opinię

Komisja Wenecka przedstawiła we wtorek opinię na temat ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Organ stwierdził, że prezydent RP nie może odmówić przyjęcia ślubowania sędziego TK. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, wtedy sędzia – zdaniem Komisji – może złożyć zaprzysiężenie bez obecności głowy państwa, pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów.

Jednocześnie Komisja rekomenduje "zapewnienie stosowania odpowiednich przepisów regulujących składanie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ich celem ustawowym". Zgodnie z tą sugestią, prezydent powinien odebrać ślubowanie niezwłocznie, "nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury ich wyboru".

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy zajmującym się prawem konstytucyjnym, a jej opinie nie mają charakteru wiążącego.

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