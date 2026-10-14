Młodzi Polacy mówią "nie" poborowi do wojska. Są wyniki sondażu

Według badania przeprowadzonego przez firmę Opinia24 dla RMF FM i opublikowanego w środę (14 października) za powrotem poboru opowiada się 48 proc. ankietowanych, a 38 proc. jest przeciwnego zdania.

22 proc. respondentów popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, natomiast 24 proc. uważa, że obowiązek ten powinien dotyczyć wyłącznie mężczyzn. 16 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy podzieleni w sprawie poboru. Wśród młodych wyraźny sprzeciw

Największy sprzeciw wobec przywrócenia poboru odnotowano w najmłodszej grupie respondentów. Wśród osób w wieku 18-24 lat przeciwko temu pomysłowi opowiedziało się 53 proc. ankietowanych. Niechęć do obowiązkowej służby deklarują również osoby z wykształceniem średnim (44 proc. przeciwników) i wyższym (45 proc.).

Za utrzymaniem modelu armii zawodowej opowiada się 47 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 35 proc. sympatyków Konfederacji i 28 proc. głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast za przywróceniem poboru jest 58 proc. wyborców PiS, 56 proc. sympatyków Konfederacji i 36 proc. głosujących na KO.

Obowiązkowa zasadnicza służba wojska została zawieszona, nie zniesiona

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa w Polsce została zawieszona w 2009 r. Od tego czasu armia opiera się na żołnierzach zawodowych oraz osobach zgłaszających się do służby dobrowolnie.

Dyskusja o powrocie do poboru toczy się od początku inwazji Rosji na Ukrainę, która trwa już piąty rok. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują na potrzebę zwiększenia liczebności sił zbrojnych oraz przygotowania większej liczby obywateli do obrony kraju. Przeciwnicy zwracają uwagę na profesjonalizację współczesnych armii i znaczenie specjalistycznego wyszkolenia żołnierzy.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-7 października na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano metodą mieszaną, obejmującą wywiady telefoniczne i ankiety internetowe.

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