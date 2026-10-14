"Ślubowanie" Berka i starcia pod TK. Adam Borowski nieprzytomny

W środę (14 października) w gabinecie marszałka Sejmu Maciej Berek złożył "ślubowanie" sędziego Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły "wobec prezydenta", którego na miejscu nie było. Berek "ślubował" w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Na miejsce nie dopuszczono żadnych mediów, ani posłów opozycji. Była tylko telewizja rządowa. Następnie Berek został wwieziony na teren Trybunału Konstytucyjnego.

"Ślubowanie" bez prezydenta. Kilka osób poturbowanych przed TK

Tymczasem policja została wysłana na ludzi, którzy zgromadzili się przed siedzibą TK w Warszawie, by uniemożliwić Berkowi wejście do Trybunału. Protestujący i mundurowi użyli siły. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali bramę wjazdową do budynku. Kilku demonstrantów zostało poturbowanych. Na miejscu są obecni również posłowie PiS, a także prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Zgodnie z prawem Policja nie ma prawa wstępu na teren TK bez zgody prezesa instytucji.

Zgromadzeni krzyczeli: "Precz z komuną", "bundespolizei", "zachowujecie się podle", "łamiecie konstytucję", "ZOMO".

Ucierpiał Adam Borowski. Były kandydat na RPO i działacz społeczny leżał nieprzytomny na chodniku.

Dlatego prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i prawa ręka premiera Donalda Tuska, został wybrany przez Sejm na sędziego TK w marcu. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od niego ślubowania, ponieważ ten nie wykazał, że spełnia wymogi formalne na to stanowisko.

Ustawa wymaga od kandydata na sędziego TK co najmniej dziesięciu lat faktycznego wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.