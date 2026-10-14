Poseł PiS nie mógł dostać się na ślubowanie Berka. Straż blokowała wejście

Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu zwrócił się do głowy państwa, mimo że Karola Nawrockiego nie było na miejscu.

– Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma służyć narodowi, przestrzegać i stać na straży konstytucji. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Berek.

– Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (...) składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością – odczytał. – Tak mi dopomóż Bóg – dodał.

– Po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj, zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziściły się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził.

Gorąco w Sejmie. "Panowie, co wy robicie?"

Straż Marszałkowska blokowała wejście do gabinetu marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, gdzie odbywało się ślubowanie Berka. – Jest mi przykro, że poseł na terenie polskiego parlamentu musi podejmować interwencję. Podejmuję interwencję (...), w związku z tym, że prawdopodobnie dojdzie tam do przestępstwa, które z kolei będzie w konsekwencji zdarzeń powodowało, że będzie przejmowany nielegalnie Trybunał Konstytucyjny – tłumaczył strażnikom Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości. – Proszę mnie przepuścić – apelował.

– Realizuję swoje obowiązki poselskie. Panowie, co wy robicie? Jestem polskim posłem, w polskim Sejmie. A pan mnie blokuje, żebym nie przeszedł korytarzem marszałkowskim. Co to jest? Co to ma znaczyć? Na kartach historii pan się zapisze. Proszę mnie przepuścić. Czy pan nie rozumie, co do pana mówię? Proszę mnie przepuścić i zaprzestać przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego [nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – przy. red.] – wezwał poseł Gosek.

Czytaj też:

"Dość kpiny z państwa", "kolejne ślubowanie przy kiblu?". Burza wokół Berka i TK Czytaj też:

Przepychanki przed wejściem do TK. "Policja bije ludzi, kolejny etap zamachu stanu"