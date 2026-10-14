Berek złożył ślubowanie "wobec prezydenta". Nawrockiego nie było na miejscu

Uroczystość zorganizowano w gabinecie marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty odczytał, a następnie wręczył Maciejowi Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W ceremonii udział wzięli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Sejmu: Monika Wielichowska, Dorota Niedziela i Piotr Zgorzelski. Pojawił się również notariusz Dariusz Kramarz,

Co jednak najważniejsze, na miejscu nie było Karola Nawrockiego. Mimo to Berek użył podczas ślubowania sformułowania "wobec prezydenta".

Berek złożył w Sejmie ślubowanie

– Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem. Sędzia TK ma służyć narodowi, przestrzegać i stać na straży konstytucji. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Maciej Berek.

– Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (...) składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością – odczytał. I dodał: – Tak mi dopomóż Bóg.

– Po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj, zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziściły się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził Berek.

Były minister w Trybunale Konstytucyjnym

Były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek został powołany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września.

Politycy opozycji oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, poza oczywistą kwestią powiązań politycznych, przekonują, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, jako że nie pracował w zawodzie radcy prawnego przez wymagany okres.

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