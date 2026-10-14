Maciej Berek, były minister rządu Donalda Tuska, który został wybrany we wrześniu przez większość sejmową na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę "ślubowanie" w Sejmie.

Berek złożył "ślubowanie" w Sejmie. Święczkowski nie dopuścił go do orzekania w TK

Wcześniej marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty wręczył Maciejowi Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK.

Zgodnie z Konstytucją sędzia Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta.

Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydent Nawrocki: Berek nie jest sędzią TK

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji po spotkaniu z prezydentem Czarnogóry został zapytany o "ślubowanie" Macieja Berka w Sejmie.

Prezydent stwierdził, że żadne ślubowanie w środę rano nie mogło się odbyć, gdyż on, jako prezydent, wypełnia obecnie inne obowiązki, związane z wizytą delegacji z Czarnogóry.

– Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną. Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem, a jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku, (...) to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że w poprzednich latach ślubowania odbywały się na uroczystościach organizowanych przez prezydenta w Pałacu Prezydenckim.

Podkreślił, że w tej sytuacji, Trybunał Konstytucyjny będzie dalej działał "w takim składzie, jaki obecnie, formalnie i konstytucyjnie (…) funkcjonuje".

Sikorski uderza w Nawrockiego. "Nie jest Królem-Słońce"

Do słów prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się na platformie X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

"Maciej Berek został prawidłowo wybrany przez Sejm, więc jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Karol Nawrocki nie odziedziczył korony, więc nie jest Królem-Słońce" – napisał Radosław Sikorski.

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