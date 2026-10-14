"Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego". Prezydent zabrał głos
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Kraj

"Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego". Prezydent zabrał głos

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Karol Nawrocki, prezydent
Karol Nawrocki, prezydent Źródło: Przemysław Keler / KPRP
Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego; TK będzie działał nadal w takim składzie, w jakim konstytucyjnie funkcjonuje – oświadczył prezydent Karol Nawrocki.

W środę (14 października) prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czarnogóry był pytany, czy uznaje ślubowanie sędziego TK złożone przez Macieja Berka w gabinecie marszałka Sejmu, a także o to, czy popiera protest przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Po złożeniu na piśmie dokumentu ślubowania w Kancelarii Prezydenta Berek przyjechał do siedziby TK, gdzie rozmawiał z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim, który nie dopuścił go do orzekania "do czasu uzyskania informacji od prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności".

Berek złożył przysięgę dzień po tym, jak Komisja Wenecka wydała opinię, że ślubowanie jest możliwe bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli głowa państwa odmawia lub opóźnia jego odebranie.

Maciej Berek składa ślubowanie w Sejmie

Nawrocki o Berku: Ślubowanie wobec prezydenta nie mogło się odbyć

– Ślubowanie wobec prezydenta nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami – oświadczył Nawrocki.

– Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem RP, a jeśli nie dokonał tej formalności – oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega przynajmniej w bezpośrednim sąsiedztwie prezydenta, a najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 1989 – to z całą pewnością nie jest sędzią TK, a Trybunał będzie działał nadal w takim składzie, jaki formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie (...) funkcjonuje – wskazał prezydent.

Prezydent: Obrona TK jest jak najbardziej zasadna

Odnosząc się do manifestacji przed gmachem TK, Nawrocki powiedział, że "obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach prawnych i społecznych (...) jest jak najbardziej zasadna".

– Konstytucja i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – zakończył.

Po tym, jak Berek złożył ślubowanie w Sejmie, przed bramą wjazdową do TK rozpoczęły się przepychanki protestujących z policją. Poturbowany został m.in. Adam Borowski, działacz opozycji w PRL.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
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