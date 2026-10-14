"Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego". Prezydent zabrał głos

W środę (14 października) prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czarnogóry był pytany, czy uznaje ślubowanie sędziego TK złożone przez Macieja Berka w gabinecie marszałka Sejmu, a także o to, czy popiera protest przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Po złożeniu na piśmie dokumentu ślubowania w Kancelarii Prezydenta Berek przyjechał do siedziby TK, gdzie rozmawiał z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim, który nie dopuścił go do orzekania "do czasu uzyskania informacji od prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności".

Berek złożył przysięgę dzień po tym, jak Komisja Wenecka wydała opinię, że ślubowanie jest możliwe bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli głowa państwa odmawia lub opóźnia jego odebranie.





Nawrocki o Berku: Ślubowanie wobec prezydenta nie mogło się odbyć

– Ślubowanie wobec prezydenta nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami – oświadczył Nawrocki.

– Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem RP, a jeśli nie dokonał tej formalności – oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega przynajmniej w bezpośrednim sąsiedztwie prezydenta, a najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 1989 – to z całą pewnością nie jest sędzią TK, a Trybunał będzie działał nadal w takim składzie, jaki formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie (...) funkcjonuje – wskazał prezydent.

Prezydent: Obrona TK jest jak najbardziej zasadna

Odnosząc się do manifestacji przed gmachem TK, Nawrocki powiedział, że "obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach prawnych i społecznych (...) jest jak najbardziej zasadna".

– Konstytucja i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – zakończył.

Po tym, jak Berek złożył ślubowanie w Sejmie, przed bramą wjazdową do TK rozpoczęły się przepychanki protestujących z policją. Poturbowany został m.in. Adam Borowski, działacz opozycji w PRL.

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