Poseł KO jadący rowerem skorzystał z immunitetu podczas kontroli policyjnej

Do interwencji doszło w poniedziałek (12 października) około godz. 21:00 na ulicy Elektrycznej w Tarnowie. Policjanci ruchu drogowego zauważyli rowerzystę poruszającego się po zmroku bez wymaganego oświetlenia i zatrzymali go do kontroli.

Jak przekazała asp. Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w trakcie legitymowania mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował funkcjonariuszy, że korzysta z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci wyczuli od niego woń alkoholu z ust.

Funkcjonariusze odstąpili od dalszych czynności i udokumentowali zdarzenie. Nie przeprowadzono badania trzeźwości, dlatego nie ma wyniku pozwalającego ustalić, czy parlamentarzysta znajdował się pod wpływem alkoholu.

Rower bez świateł, woń alkoholu i immunitet. Nocna kontrola posła KO

Dokumentacja dotycząca interwencji została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zgodnie z procedurą ma następnie trafić do Komendy Głównej Policji, a stamtąd do marszałka Sejmu.

Radio Kraków ustaliło, że kontrolowanym rowerzystą był Robert Wardzała, poseł Koalicji Obywatelskiej reprezentujący okręg tarnowski. Informację o zdarzeniu podały również inne media.

W wyborach w 2023 roku na Wardzałę oddano ponad 9,2 tys. głosów. Polityk KO był wcześniej posłem w latach 2011-2015.

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