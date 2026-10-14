Nauczyciele nie chcą już życzeń. Nowacka usłyszała gorzkie słowa

"Szacunek dla nauczycieli nie może kończyć się na życzeniach i podziękowaniach!" – podkreślają związkowcy w liście skierowanym do polityków. Przypominają, że obywatelski projekt poparty przez ponad 250 tys. osób od blisko trzech lat czeka w parlamencie.

ZNP: Nie chcemy kolejnych deklaracji

W Dniu Edukacji Narodowej minister edukacji Barbara Nowacka opublikowała nagranie z życzeniami dla nauczycieli i pracowników oświaty. – Chciałam podziękować wam za wasze zaangażowanie, determinację, siłę i odwagę. Za inspirację, jaką dajecie młodym ludziom – mówiła Nowacka. – Dajecie im siłę, dajecie im przyszłość. To bardzo ważne i za tę pracę w imieniu całego ministerstwa bardzo serdecznie wam dziękuję – dodała.

Z kolei podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ministra przekonywała również, że nauczyciele zasługują na szacunek każdego dnia, nie tylko 14 października.

Tego samego dnia Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował apel do polityków. "Zamiast życzeń – dotrzymajcie słowa!" – napisali związkowcy, przytacza "Gazeta Wyborcza". "Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele usłyszą dzisiaj wiele pięknych słów o swojej misji, zaangażowaniu i znaczeniu edukacji dla przyszłości Polski. Ale szacunek dla nauczycieli nie może kończyć się na życzeniach i podziękowaniach!" – podkreślili.

ZNP domaga się przede wszystkim ustawowego powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. "Nie chcemy kolejnych deklaracji. Chcemy konkretnych decyzji i rozwiązań ustawowych, które zapewnią godne wynagrodzenia" – napisali przedstawiciele związku.

Ponad 250 tys. podpisów. Projekt od blisko trzech lat w Sejmie

Jak przypomina "Wyborcza", obywatelski projekt ZNP dotyczący wynagrodzeń od blisko trzech lat znajduje się w parlamencie. W marcu 2024 roku odbyło się pierwsze i zarazem ostatnie posiedzenie podkomisji zajmującej się projektem. Od tamtej pory prace zamarły. Pod inicjatywą podpisało się ponad 250 tys. obywateli, a proponowane rozwiązania dotyczą ponad 700 tys. nauczycieli.

Barbara Nowacka zapowiadała, że powiązanie wynagrodzeń z przeciętnymi płacami nastąpi do końca kadencji. Związkowcy przypominają także obietnicę Donalda Tuska sprzed dwóch lat. Premier zapewniał wówczas nauczycieli: "Nie będzie już zwłoki". Podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Tusk zapowiedział przedstawienie propozycji w najbliższych miesiącach.

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