"Rząd zajmuje się Minecraftem?!". Morawiecki uderza w Tuska

Po tragicznych wydarzeniach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce policja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę operację mającą zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych.

Na tym jednak nie koniec. Policja przekazała niepokojące ustalenia dotyczące nastolatka, który miał przygotowywać się do ataku na szkołę. Chłopak odtworzył swoją placówkę w popularnej grze Roblox, a następnie kierowana przez niego postać przeprowadzała w budynku zamachy na uczniów. Dodatkowo, według informacji przekazanych przez służby, nastolatek posiadał w domu broń palną, amunicję i noże.

W niedzielę funkcjonariusze podsumowali dotychczasowe działania. Podczas odprawy premier Donald Tusk zwrócił uwagę na przemoc w grach. Jak ocenił, radykalizacja dzieci następuje przez "grupy, które są aktywne w rozmaitych grach komputerowych, także tych banalnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni". – Ale też w tych grach coraz częściej pojawia się przemoc dla przemocy i to uznajemy cywilizacyjnie za bardzo groźne zjawisko. W takiego Minecrafta gra co drugi, nie tylko dziecko, ale i dorosły. Jest pełno gier popularnych, gdzie przemoc pojawia się w sposób coraz bardziej widoczny – stwierdził.

Morawiecki do Tuska: Żądam natychmiastowego posiedzenia Sejmu

Do słów szefa rządu odniósł się w poniedziałek lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.

"Polska pod atakiem hybrydowym, a rząd zajmuje się Minecraftem?!" – napisał były premier na portalu X.

Następnie Morawiecki zwrócił się bezpośrednio do lidera Koalicji Obywatelskiej. "Panie Tusk, koniec tematów zastępczych! Żądam natychmiastowego posiedzenia Sejmu i konkretnych działań na rzecz bezpieczeństwa Polaków" – podkreślił.

"Dość milczenia! Dość gry na zwłokę! Czas działać!" – dodał parlamentarzysta.

Kaczyński: To ewidentnie nie jest przypadek

Na charakter zagrożeń w szkołach, które mogą być efektem wojny hybrydowej ze strony Rosji, zwrócił uwagę w czwartek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara… To ewidentnie nie jest przypadek" – napisał w czwartek szef największej partii opozycyjnej.

Jak dodał: "Pytanie, czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji, bo podobne sytuacje miały już miejsce na Litwie, a inspiracja płynęła z Moskwy".

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