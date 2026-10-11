Tusk ostrzega przed Minecraftem. Fala kpin: Byle tylko Fifę zostawili

Policja przekazała niepokojące ustalenia dotyczące nastolatka, który miał przygotowywać się do ataku na szkołę. Chłopak odtworzył swoją placówkę w popularnej grze Roblox, a następnie kierowana przez niego postać przeprowadzała w budynku zamachy na uczniów. Dodatkowo, według informacji przekazanych przez służby, nastolatek posiadał w domu broń palną, amunicję i noże.

O sprawie poinformowano w niedzielę podczas specjalnej odprawy z udziałem m.in. ministrów i służb, zwołanej w kontekście szeroko zakrojonych działań policji, prowadzonych po serii brutalnych ataków w polskich szkołach. Komendant główny policji ujawnił jeden z najbardziej niepokojących przypadków wykrytych podczas działań prowadzonych po ostatnich atakach w szkołach. — Jedna z takich spraw, gdzie młody człowiek, który był zafascynowany grą komputerową oraz fabułą tej gry, przygotowywał się do takiego działania w szkole. Stworzył makietę swojej szkoły w grze Roblox, gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły – powiedział gen. insp. Marek Boroń.

Premier Donald Tusk zwrócił z kolei uwagę na przemoc w grach. Jak powiedział radykalizacja dzieci następuje przez "grupy, które są aktywne w rozmaitych grach komputerowych, także tych banalnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni". – Ale też w tych grach coraz częściej pojawia się przemoc dla przemocy i to uznajemy cywilizacyjnie za bardzo groźne zjawisko. W takiego Minecrafta gra co drugi, nie tylko dziecko, ale i dorosły. Jest pełno gier popularnych, gdzie przemoc pojawia się w sposób coraz bardziej widoczny – stwierdził.

Kpiny z Tuska

Te słowa szefa rządu wywołały falę kpin. "Minecraft na cenzurowanym. Byle tylko Fifę zostawili" – komentuje szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Dziennikarka TV Republika Monika Rutke napisała: "Premierze, pan zapyta swoich wnuków albo Szlapki co to jest ten cały Minecraft".

Jakub Szymczuk z Kanału Zero wskazuje: "Premier tu robi poważny błąd, który sprawi, że bardzo poważna dyskusja będzie ostatecznie wyśmiana. Nie chodzi o same gry, nie chodzi o Minecrafta przecież. To jest genialna gra, która oprócz rozrywki, pozwala też na przykład rozwijać dzieciaki, chociażby przez kursy programowania dla dzieci w Minecrafcie... itd. Tu chodzi o SPOŁECZNOŚCI, które budują się wokół gier, często kontaktują się zupełnie poza konkretnym tytułem. I to trzeba bardzo mocno podkreślać. Na przykład na komunikatorach takich jak Discord. Minecraft, jest jedynie miejscem spotkania – często zupełnie przy okazji, tam może dochodzić do pierwszej wymiany myśli i tak dalej. Ale to nie jest sednem problemu".

Minecraft to jedna z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie. Gracze mogą w niej budować, odkrywać nowe tereny, zdobywać surowce i walczyć z potworami. Gra została stworzona w 2011 roku.

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