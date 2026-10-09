Co dalej po ataku nożownika? Szkoły przechodzą na naukę zdalną

W piątek 49 szkół na Mazowszu odwołało zajęcia stacjonarne – podała nieoficjalnie "Rzeczpospolita", powołując się na źródła "zbliżone do kuratorium oświaty".

Część placówek została zamknięta, a w części lekcje prowadzono w trybie zdalnym, znanym z pandemii koronawirusa. To reakcja na ataki nożowników w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem oraz internetowe groźby kolejnych napaści. Decyzje o zawieszeniu zajęć podejmowały samorządy w porozumieniu z dyrektorami szkół. Jednak z informacji uzyskanych przez "Rz" wynika, że skala zamknięć była większa, niż wskazywały wcześniejsze, oficjalne komunikaty.

Pilna decyzja w gminie Wyszków. Lekcje odbędą się zdalnie

Najdalej idące działania podjęto w gminie Wyszków, gdzie odwołano zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach. Placówki zapewniły opiekę dzieciom, których rodzice nie mogli pozostać w domach.

Na tym jednak nie koniec. W poniedziałek i we wtorek (12 i 13 października) zajęcia w szkołach podstawowych na terenie gminy Wyszków mają odbywać się w trybie zdalnym. Jednak nauczyciele przyjdą do szkół i z nich będą prowadzić lekcje zgodnie z planem. Placówki pozostaną otwarte dla uczniów, którzy potrzebują opieki. Nie trzeba wcześniej zgłaszać ich obecności – poinformował lokalny serwis wdi24.pl.

Do szkoły będą mogli przyjść także uczniowie, którzy nie mają w domu możliwości uczestniczenia w lekcjach online. W takim przypadku nauczyciele zorganizują zajęcia stacjonarne, łącząc je z nauczaniem zdalnym.

Warto dodać, że w środę (14 października) przypada Dzień Edukacji Narodowej, zwany też Dniem Nauczyciela, który jest wolny od lekcji. Jak zauważył portal Tuba Wyszkowa, zdalne nauczanie byłoby też prowadzone w czwartek i piątek (15 i 16 października), jednak w szkołach gminy Wyszków są wtedy dni wolne od zajęć dydaktycznych, ustalone wcześniej w ramach tzw. godzin dyrektorskich. Szkoły w tych dniach nie pracują. Wyjątkiem jest Szkoła Podstawowa nr 4, gdzie dni dyrektorskie ustalono już wcześniej na 12-13 października, natomiast 15-16 października odbędą się tam zajęcia zdalne.

W szkole w Leszczydole-Nowinach nie będzie lekcji – ani w trybie stacjonarnym, ani zdalnym – przez cały następny tydzień. Z kolei miejskie przedszkola będą funkcjonować normalnie.

Czytaj też:

"Chciał, żeby go przytulić". Dyrektor szkoły o zachowaniu nożownika Czytaj też:

Puste szkoły, niepokój wśród uczniów i rodziców. Ważny apel prezesa PiS