Puste szkoły, niepokój wśród uczniów i rodziców. Ważny apel prezesa PiS

"Od rana tysiące rodziców zastanawia się, czy wysłać swoje dzieci do szkoły lub przedszkola. Jedne szkoły się zamykają, inne prowadzą zajęcia. Nie ma żadnej koordynacji ani odgórnych zarządzeń dotyczących tego, co robić, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie istnieje ryzyko lub zagrożenie. Chaos" – stwierdził we wpisie na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Zamiast politycznej wojny dzisiaj potrzebne są decyzje i dobre zarządzanie polską edukacją. Rząd Tuska ma wszelkie narzędzia, aby działać" – podkreślił.

"W poniedziałek dzieci muszą wrócić do szkół i przedszkoli, a rodzice muszą mieć poczucie, że ich dzieci będą w bezpiecznym miejscu" – napisał lider PiS.

Panika wśród uczniów i rodziców. Służby apelują o spokój

Ataki nożowników w szkołach wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały niepokój w wielu polskich domach. W części szkół na Mazowszu zdecydowano się odwołać piątkowe zajęcia. Pustkami świeci również wiele placówek oświatowych, które nie zostały zamknięte. Media opisują od rana m.in. puste przystanki autobusowe i stacje metra w Warszawie. To efekt paniki, którą od czwartku można zaobserwować na forach zarówno uczniów, jak i rodziców, gdzie często podawane są fałszywe informacje.

Funkcjonariusze policji od rana patrolują rejony szkół w całej Polsce. Apelują także o zachowanie spokoju. Jednocześnie policjanci zapewniają, że reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał.

"Tragiczne zdarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich dni na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę nieprawdziwych informacji, powodując tym samym ogromny niepokój społeczny. Niestety, pojawiły się również osoby, które próbowały zaistnieć w sieci na bazie tych dramatycznych wydarzeń, traktując ludzką tragedię jako pretekst do niemądrych żartów i budowania zasięgów. (...) Dotychczas 13 zdarzeń uzasadniało podejrzenie popełnienia przestępstw, zatrzymano 10 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie gróźb karalnych" – poinformowała policja.

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