ABW alarmowała o radykalizującej się młodzieży już pół roku przed atakami

Pół roku przed tragicznymi wydarzeniami w polskich szkołach pułkownik Rafał Syrysko, szef ABW ostrzegał, że następuje coraz szybsza radykalizacja polskich nastolatków. Zjawisko budziło niepokój przede wszystkim dlatego ze względu na swoją niejednorodność. Młodzież nie przejmowała jednej, konkretnej ideologii czy zestawu światopoglądowych tez, które zawierałyby w swoich twierdzeniach nawoływanie do przemocy, lecz, jak mówił Syrysko, zanurza się "w świecie brutalnych obrazów, makabrycznych nagrań, propagandy terrorystycznej, gloryfikacji masowych morderców i internetowych społeczności, które stopniowo oswajają odbiorcę ze śmiercią, cierpieniem, a przede wszystkim pogardą dla ludzkiego życia".

– To działa jak trucizna podawana małymi dawkami. Z początku może wyglądać jak prowokacja, żart albo internetowa poza. Z czasem może prowadzić do realnej gotowości do użycia przemocy – mówił szef ABW w rozmowie z "Rzeczpospolitą" sprzed 6 miesięcy.

Syrysko wskazał, że głównym polem radykalizacji młodych ludzi jest internet: platformy społecznościowe, fora czy przestrzenie związane ze światem gier sieciowych, gdzie anonimowość jest bardzo duża.

– W skali globalnej służby nie są w stanie kontrolować całej sieci. Oczywiście analizujemy treści, które się w niej pojawiają. Jeśli mamy do czynienia z materiałami, które zgodnie z prawem można usuwać lub blokować, to podejmujemy takie działania. Musimy jednak liczyć się z tym, że młodzi ludzie coraz częściej korzystają z miejsc trudnych do monitorowania albo praktycznie niedostępnych dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nie mówimy już wyłącznie o klasycznej cyberprzestrzeni, ale także o powszechnych, szyfrowanych komunikatorach, których legalna kontrola rodzi poważne wyzwania prawne – powiedział.

Ataki w polskich szkołach

W czwartek (8 października) około godz. 9:00 15-letni Wiktor S. wszedł do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach (powiat wyszkowski, województwo mazowieckie) i zaatakował nożem 37-letnią woźną. Kobieta zmarła.

Z kolei w środę osiem osób zostało rannych w środowym ataku nożownika na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika przy ul. Traugutta 10 Ostrołęce (woj. mazowieckie).

Osiem osób zostało rannych w środowym ataku nożownika na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika przy ul. Traugutta 10 Ostrołęce (woj. mazowieckie).

W wyniku ogólnopolskiej akcji kontroli szkół policjanci zatrzymali 10 osób, które w większości odpowiedzą za kierowanie gróźb karalnych.

Czytaj też:

Groził atakiem na szkołę. Zatrzymano kolejnego nastolatka Czytaj też:

Ataki na szkoły to internetowe wyzwanie? Są pierwsze ustalenia policji