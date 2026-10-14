Zełenski znów potrzebuje Jasionki? Zaskakujący powrót po czterech miesiącach

W środę prezydent Ukrainy wyleciał stamtąd do Londynu. Od początku czerwca zagraniczne podróże rozpoczynał głównie z Kiszyniowa w Mołdawii.

Zełenski w czerwcu zamienił Rzeszów na Kiszyniów

O środowym wylocie Wołodymyra Zełenskiego z Rzeszowa poinformowała agencja Interfax-Ukraina. Według danych serwisu AirNav ukraiński rządowy Airbus A319 wystartował z Jasionki o godz. 10.17 czasu polskiego i skierował się na lotnisko Londyn-Stansted. Doradca ukraińskiego prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn, zapytany przez dziennikarzy, czy Zełenski rzeczywiście po raz pierwszy od czerwcowego sporu z Polską korzysta z lotniska w Rzeszowie, odpowiedział krótko, że "już wyleciał".

Przez pierwsze lata rosyjskiej inwazji Jasionka była głównym lotniskiem wykorzystywanym przez Zełenskiego podczas zagranicznych podróży. Prezydent Ukrainy docierał na Podkarpacie drogą lądową, a stamtąd wylatywał do innych państw. 7 czerwca nastąpiła wyraźna zmiana. Wówczas Zełenski udał się do Wielkiej Brytanii z Kiszyniowa. 15 czerwca sytuacja się powtórzyła. Przed podróżą na szczyt G7 we Francji ukraińska delegacja ponownie wybrała lotnisko w stolicy Mołdawii. W kolejnych miesiącach ukraiński prezydent nadal korzystał z lotnisk poza Polską, przede wszystkim w Mołdawii.

Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order

Zmiana tras podróży nastąpiła niedługo po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" honorowego imienia "Bohaterów UPA". Ukraiński prezydent tłumaczył ten krok chęcią przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska.

Decyzja spotkała się z protestem polskich władz. 29 maja Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie Kapituły Orderu Orła Białego, aby rozpatrzyć możliwość odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. 19 czerwca prezydent ogłosił swoją decyzję. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – oświadczył Nawrocki.

Ukraina zaprzeczała politycznym powodom zmiany lotniska

Ukraińskie władze nie potwierdziły, że rezygnacja z Jasionki była odpowiedzią na działania Warszawy. Rzecznik tamtejszego MSZ Heorhij Tychyj przekonywał w czerwcu, że łączenie zmiany lotniska ze sporem politycznym jest sztuczne, a organizacją podróży prezydenta zajmują się odpowiednie służby.

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