Jak przekazał Denys Denysenko, dyrektor Operational Sociology, tylko 2 proc. Ukraińców uważa, że relacje między Polską a Ukrainą są całkowicie przyjazne. 16 proc. uważa, że są one w większości przyjazne. Większość, czyli 56 proc., uważa, że są one raczej przyjazne, ale jednocześnie w części wrogie. Pozostali uważają, że są one albo w większości wrogie, albo całkowicie wrogie.

Badanie przeprowadzono w dniach 10–18 czerwca. Przebadano łącznie 2007 Ukraińców w wieku 18 lat i starszych, mieszkających na terytorium kontrolowanym przez rząd ukraiński. Błąd statystyczny waha się od 2,19 do 0,44 proc., w zależności od wielkości wskaźników.

Ukraińcy zdziwieni zmianą nastawienia Polaków

Ukraińskie media od dłuższego czasu donoszą o zmianie nastawienia Polaków do uchodźców z Ukrainy. Początkiem kryzysu była decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego.

Serwis "Ukraińska Prawda" odnotował wyniki sondażu CBOS, z którego wynika, że tylko 9 proc. Polaków popiera postulat jak najszybszego wejścia Kijowa do UE.. Dziennikarze zestawili te wyniki z sondażem przeprowadzonym na początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Wtedy 94 proc. Polaków popierało przyjmowanie uchodźców ze wschodu. Dziennikarze pytają zatem "o stało się z braterstwem w ciągu czterech lat?".

"W 2026 roku mówienie o tak silnych relacjach, z sąsiadem staje się coraz trudniejsze. Wsparcie na szczeblu państwowym wciąż istnieje, ale jednocześnie toczą się zażarte dyskusje" – czytamy.

Z badania CBOS wynika, że 55 proc. ankietowanych ma kontakt z Ukraińcami w przynajmniej jednej z badanych ról. 40 proc. ma ich wśród dalszych znajomych, dla 28 proc. są kolegami ze szkoły lub pracy, a 27 proc. ma Ukraińców wśród przyjaciół i bliskich znajomych.

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