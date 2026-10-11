Tusk rozmawiał z Zełenskim. "Jestem absolutnie pewien"

W niedzielę premier Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po rozmowie obaj politycy opublikowali w socjal mediach krótkie informacje o tematyce, jaką poruszyli. Polityk z Warszawy podtrzymał swoją gotowość do kontynuowania wojny Kijowa przeciwko Kremlowi i Federacji Rosyjskiej.

Tusk: Nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta

"Po dzisiejszej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji. Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim" – napisał szef polskiego rządu.

Prezydent Ukrainy: Przedstawiłem potrzeby obronne Ukrainy

"Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Jestem wdzięczny za jego wsparcie i pełne zrozumienie sytuacji bezpieczeństwa oraz wszystkich istniejących zagrożeń. Omówiliśmy, co dokładnie może wzmocnić nasze pozycje i naszą zdolność do obrony przed agresją Rosji. Przedstawiłem mu potrzeby obronne Ukrainy. Obecnie jest znacznie więcej ataków i znacznie więcej destabilizującej działalności Rosji. Pozycje Polski są mocne, a kluczowe jest to, że współpracujemy, aby zagwarantować bezpieczeństwo. Koordynujemy również nasze wysiłki dyplomatyczne przed spotkaniami na szczeblu UE w Brukseli. Dziękuję!" – czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego.

Wołodymyr Zełenski bez szans na reelekcję

Kadencja Wołodymyra Zełenskiego na urzędzie prezydenta skończyła się 20 maja 2024 roku, jednak ze względu na wojnę z Rosją wybory nie zostały przeprowadzone. Zełenski doszedł do władzy w dużej mierze na zapewnieniach, że jeśli zostanie prezydentem to nie będzie wojny z Rosją.

Mimo bardzo ścisłej cenzury wojennej, sondaże nie dają ukraińskiemu przywódcy żadnych szans na wygraną w wyborach prezydenckich, gdy zostaną one zorganizowane po zakończeniu wojny. Ostatnia ankieta pokazała, że zdaniem większości Ukraińców, Zełenski nie powinien w ogóle brać w nich udziału.

Ankietowani, zapytani o termin następnych wyborów na Ukrainie wskazali w większości, że z ich przeprowadzeniem należy wstrzymać się do czasu zakończenia wojny.

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