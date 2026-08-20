Potężna zmiana nastrojów wobec Ukraińców w Polsce. CBOS pokazał liczby

Największy spadek – aż o 18 punktów procentowych – dotyczy Ukraińca jako przełożonego.

Ukraińcy obecni w życiu Polaków

Z badania CBOS wynika, że 55 proc. ankietowanych ma kontakt z Ukraińcami w przynajmniej jednej z badanych ról. 40 proc. ma ich wśród dalszych znajomych, dla 28 proc. są kolegami ze szkoły lub pracy, a 27 proc. ma Ukraińców wśród przyjaciół i bliskich znajomych.

Co piąty respondent ma Ukraińców wśród sąsiadów, a 5 proc. – w rodzinie. 27 proc. badanych codziennie styka się z Ukraińcami pracującymi w Polsce, a 24 proc. kilka razy w tygodniu.

Wyraźny spadek akceptacji

CBOS porównał obecne wyniki z badaniem z 2023 roku. We wszystkich analizowanych rolach odnotowano spadek akceptacji. Ukraińca jako kolegę z pracy zaakceptowałoby 83 proc. badanych – o 8 pkt proc. mniej niż trzy lata temu. Na ukraińskiego sąsiada zgodziłoby się 82 proc. respondentów, co oznacza spadek o 10 pkt proc. 75 proc. zaakceptowałoby Ukraińca jako lekarza – również o 10 pkt proc. mniej niż w 2023 roku.

Większe spadki dotyczą bliższych relacji. Ukraińca jako synową lub zięcia zaakceptowałoby 63 proc. badanych – o 15 pkt proc. mniej. Na opiekuna dziecka narodowości ukraińskiej zgodziłoby się 58 proc. respondentów, czyli o 16 pkt proc. mniej.

Najniższy wynik dotyczy Ukraińca jako przełożonego. Zaakceptowałoby go 55 proc. badanych. To spadek aż o 18 pkt proc. CBOS wskazuje, że większy dystans wobec Ukraińców częściej deklarują osoby starsze, mieszkańcy mniejszych miejscowości, osoby z niższym wykształceniem i dochodami, a także respondenci o poglądach prawicowych i nieokreślonych.

Badanie przeprowadzono od 2 do 12 lipca 2026 roku na próbie 938 osób.

Niemcy piszą o "wstrząsających scenach"

Na sytuację w Polsce zwrócił uwagę również portal niemieckiej telewizji n-tv. Medium pisze o "wstrząsających scenach" i przytacza przypadki agresji wobec Ukraińców w Poznaniu, Gdańsku i Bielsku-Białej. "Coraz częściej można odnieść wrażenie, że hamulce powstrzymujące przed popełnianiem takich czynów znacząco osłabły" – napisano.

Według danych przytoczonych przez portal w pierwszej połowie roku liczba ataków na Ukraińców wzrosła o 30 proc. Niemieckie medium przekonuje, że nastroje podgrzewa "zwłaszcza obóz nacjonalistyczny".

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